Se lo strofini sopra quella macchia fastidiosa dai vestiti viene via subito

Quando ci dedichiamo alla pulizia della casa passiamo molto tempo a rendere ogni spazio ben disinfettato. Ogni angolo deve essere pulito con attenzione perchè la polvere si nasconde dove non possiamo immaginare. Utilizziamo tantissimi prodotti comprati al supermercato per far sì che la nostra dimora sia brillante e profumata. Uno dei tanti problemi è proprio l’odore.

Ecco perchè compriamo molte sostanze che rilascino fragranze profumate in giro. Non sempre però sono efficaci. Possiamo in questo caso darvi alcuni consigli. Per esempio se usate l’aspirapolvere e avete quella con il sacchetto potete inserire dentro un cucchiaio di cannella. Quando la azionerete vedrete che emanerà un buon odore. Se non avete la cannella, potete anche versare qualche goccia di olio essenziale agli agrumi su un foglio di carte e inserirlo nel sacchetto. Il risultato sarà lo stesso.

Se invece avete quella con il serbatoio dell’acqua, mettete all’interno qualche goccia di olio essenziale o anche del profumo. Risolverete in questo modo il problema della puzza per la casa. Un altro odore veramente sgradevole spesso proviene dal bagno. Usiamo tanti prodotti e spesso non funzionano bene. Anche in questo caso possiamo lasciarvi un efficace consiglio. Versate un bicchiere di collutorio nel wc e vedrete che nel giro di una mezz’ora si diffonderà una bella fragranza. La pulizia, come vedete, interessa ogni campo. Anche i vestiti che indossiamo hanno bisogno di essere lavati bene dopo. Spesso capita che cadi un ingrediente o si formino delle macchie su una maglia che abbiamo indossato e ci risulta difficile toglierla. Abbiamo per voi la soluzione: seguiteci!

Quella macchia dai vestiti viene via subito basta strofinarlo sopra: vedrai il risultato

Solitamente dopo aver indossato una maglia o un pantalone quando torniamo a casa, se sono sporchi, li laviamo. La prima cosa che facciamo è metterli in lavatrice e attendere che sia piena per avviare il lavaggio. Succede spesso che alcune macchie devono essere trattate a mano altrimenti non vanno via.

In questo caso ci riferiamo alle macchie di cioccolato molte volte difficili da eliminare. Abbiamo la soluzione adatta a voi. Se il cioccolato è caduto su tessuti di cotone è davvero semplice toglierla, che sia il tessuto di un divano, di una maglia o un pantalone. Tra i rimedi naturali c’è il ghiaccio. Bisogna infatti raffreddare la parte alta per togliere lo sporco e in seguito strofinare sul tessuto in modo da far sparire l’alone.

Se invece avete l’ammoniaca o il limone, potete fare un miscuglio aggiungendo l’acqua e strofinare sopra dove c’è la macchia. In pochi minuti vedrete subito dei risultati. Questi metodi sono efficaci anche per altri tessuti, come i rivestimenti delle macchine.