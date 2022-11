Sono freddi come il marmo e non hanno pietà di nessuno: ci sei anche tu tra questi segni zodiacali?

Sono freddi come il marmo e non hanno pietà di nessuno, non ammettono errori: ci sei anche tu tra questi segni zodiacali?

I segni dello zodiaco hanno caratteristiche che li rendono diversi. Molte volte vengono fatti dei gruppi in cui sono inseriti determinati segni in base alla peculiarità che possiedono. Per esempio, secondo gli astri, ci sono alcuni che possono essere considerati i più belli in assoluto, nonostante, lo sappiamo, la bellezza sia soggettiva. Si dice infatti che tra i più belli fisicamente c’è il Leone, anche se esiste una sorta di scontro con i Pesci.

Alcuni preferiscono il primo, altri il secondo. Anche in questo caso viene dimostrato che non esiste oggettività. Le persone nate sotto il segno del Leone piacciono molto fisicamente, hanno un’avvenenza selvaggia che si allontana dall’innocenza che invece colpisce dei Pesci. Questo è timido e proprio questa caratteristica affascina coloro che gli sono di fianco. Quando parlano catturano l’attenzione di tutti.

Anche la Bilancia è messa in questa categoria: sono carismatici e riescono ad ammaliare gli altri per il loro essere calmo che in qualche modo rispecchia anche il loro aspetto esteriore. Vi abbiamo parlato di alcuni dei segni considerati tra i più belli, adesso vogliamo affrontare il discorso su quelli che invece si dice siano i più spietati in assoluto: sono infatti freddi come il marmo e non hanno pietà di nessuno.

Sono freddi proprio come il marmo e non hanno pietà di nessuno: ci sei anche tu tra questi segni dello zodiaco?

Oggi vogliamo parlarvi dei segni che sono considerati i più cattivi, quelli che non hanno pietà di nessuno e sono sempre freddi con gli altri. In questo gruppo inseriamo il segno della Vergine. Non accettano che le persone che conoscono e soprattutto amano facciano degli errori nei loro confronti. Se sono poi errori importanti, per voi è finita, potete anche dimenticarli.

Le persone nate sotto il segno della Vergine sono troppo orgogliose e difficilmente riescono a perdonare. Non solo non accettano che gli altri sbaglino ma anche da loro stessi pretendono questo rigoroso comportamento. L’Acquario è molto impulsivo, portano le loro idee sempre avanti senza pensare a quello che vogliono esprimere gli altri. Se capiscono che possono facilmente attaccare o prendere il controllo di una situazione, non si tirano indietro. I loro interessi sono più importanti e la pietà non si trova nella loro casa.

Tra i segni più ‘cattivi’ c’è infine lo Scorpione. Sono quelle persone che si comportano come vengono trattati. Se qualcuno gli fa del male, quel male glielo tornano indietro. Non si tengono nulla e non riescono a far finta che non sia successo o a passare sopra ad errori. Sono molto vendicativi, quindi cercate di non sbagliare con loro!