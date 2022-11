Torrone così morbido che si scioglie in bocca: ecco come prepararlo velocemente; una ricetta deliziosa che lascerà tutti senza parole.

Ci siamo, è arrivato il periodo del torrone. Il dolce tipico di Novembre e Dicembre è tornato sulle nostre tavole e noi non vedevamo l’ora. Ne esistono diversi tipi, a seconda della frutta secca che si aggiunge all’interno, ma la base comune resta pressoché la stessa. Come gli strati di ostia che lo ricoprono. Sei alla ricerca di una ricetta per un torrone super morbido che farà impazzire proprio tutti? Sei nel posto giusto!

Un torrone morbido, adatto a grandi e piccini, da servire a fine pranzo o da regalare per Natale. Pronti a preparare questo iconico dolce in pochissimo tempo? Segui questi passaggi e il risultato sarà pazzesco.

La ricetta per un torrone morbido e super gustoso: come prepararlo passo per passo

Amanti del torrone, questa ricetta è per voi! Prendete il vostro grembiule e mettetevi all’opera: chi assaggerà questa prelibatezza resterà estasiato. Partiamo?

Unite 400 grammi di miele e 250 di zucchero in una pentola e mescolate per bene prima di cuocere per circa 30 minuti, a fuoco bassissimo: mescolate di tanto in tanto, durante la cottura. Vedrete il composto si scioglierà sempre di più, diventando praticamente liquido! Toglietelo dal fuoco e, mentre lo lasciate raffreddare, passate alla preparazione delle uova: sbattete tre albumi con un pizzico di sale e aggiungeteli poco alla volta al precedente preparato, mescolando di volta in volta e sbattendolo. È importante non unirle il tutto velocemente: non abbiate fretta! Successivamente, cuocete tutto a fuoco bassissimo per circa 30 minuti, fino ad ottenere un miscuglio gommoso ed elastico. Continuate a mescolare e poi… passiamo al ripieno! È il momento di tostare!

Tostate per qualche minuto 70 grammi di pistacchio tostato, mandorle tostate, arachidi tostate e nocciole tostate: in questo caso, scegliete la frutta secca che preferite, ma è ottimo creare un mix. Se scegliete poche tipologie di frutta, aumentate i grammi, per un risultato più ricco. A questo punto ci siamo: mescolare per bene la base con la frutta tostata in modo che il tutto si amalgami alla perfezione. Prendete una teglia ( circa 30 cm x 26 cm ) e ricopritela di pellicola trasparente ma non solo: aggiungete anche la carta da forno! Versate la vostra preparazione nella teglia e stendetela per bene con dei guanti, che bagnerete con un poco di olio: aiutatevi con le mani per stenderla per bene.

Ricoprite il tutto con un nuovo strato di pellicola e carta forno e lascia il tutto per 5 ore a temperatura ambiente. Il risultato vi lascerà a bocca aperta… anzi piena! Libera il torrone della teglia e dalle varie carte e taglia il ‘blocco’ con un coltello, che bagnerai con dell’olio: ecco i tuoi splendidi e golosissimi pezzetti di torrone!

Morbidissimi e super gustosi: faranno impazzire tutti i tuoi invitati. Provare per credere!