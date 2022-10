Usa così il torrone avanzato: ci vorranno pochi minuti e il risultato sarà gustosissimo

Anche tu hai del torrone avanzato? Non gettarlo, ma usalo così: impiegherai pochissimo tempo e il risultato sarà molto gustoso.

È arrivato il momento dell’anno che tutti gli amanti del cioccolato amano: Halloween, ma soprattutto la ricorrenza Ognissanti e Giorno dei morti. Due giorni, quindi, completamente destinati agli affetti più cari che, purtroppo, non ci sono più e alla riflessione.

Se proprio recentemente vi abbiamo spiegato come intrattenere i vostri bambini nel pomeriggio, cucinando insieme a loro dei gustosi biscotti di Halloween, adesso non possiamo fare a meno di spiegarvi cosa è possibile fare col torrone avanzato. Sono tantissimi i dolci che si alternano sulle nostre tavole, ma sicuramente il torrone è tra i più desiderati in questo periodo dell’anno. Ne esistono di diversi tipi – a partire da quello morbido e duro fino a quelli che hanno diversi gusti – ma tutti sono decisamente buonissimi, accontentando tutti. Vi siete mai chiesti, però, cosa è possibile fare con quel torrone che avanza? Alcuni pezzi sono decisamente grandi e non è affatto possibile finirli per intero, ma con questa ricetta che stiamo per darvi vi insegneremo com’è possibile riutilizzare il torrone.

Come utilizzare il torrone avanzato: ricetta buonissima, impiegherai davvero poco tempo

L’arte culinaria è ricca di grosse sorprese! Avreste mai immaginato, ad esempio, che ci fosse un rimedio per ‘recuperare’ il sugo troppo salato? Noi assolutamente no! E, da quando l’abbiamo scoperto, non ne possiamo fare assolutamente a meno. Con l’articolo di oggi, però, vogliamo spiegarvi com’è possibile utilizzare il torrone avanzato, presentando ai vostri familiari un dolce davvero succulento e gustosissimo. Ci vorranno davvero pochi minuti per prepararlo, ve lo assicuriamo, ma siamo certi che così farete felici grandi e piccini.

Forse non tutti lo sanno, ma col torrone avanzato – soprattutto quello duro – si può fare davvero di tutto. Si può, ad esempio, farlo a pezzettini e preparare un gustosa crema per la cheesecake. Oppure, addirittura, preparare un tiramisù col torrone sbriciolato. Insomma, una cosa è certa: non si butta niente! Se proprio, però, non volete preparare un dolce, ma una ‘semplice’ crema, non possiamo fare a meno di raccontarvi questa gustosissima e veloce ricetta. Si tratta di una crema al cucchiaio, composta da crema pasticceria e torrone. Una vera delizia, vero? Scopriamo insieme il procedimento da eseguire:

Prendete un pentolino e, a fuoco passo, fate cuocere 4 tuorli d’uova con 4 cucchiai di zucchero. A questo ‘mix’, poi, aggiungete anche una bustina di vanillina; Fate cuocere per una manciata di secondi ed uniteci mezzo litro di latte e 4 cucchiai di farina. Mescolate fino a quando non si è creata una crema bella densa; Una volta raggiunto il desiderato risultato, prendete la creme e versatela in coppette sotto il cui fondo avete sbriciolato del torrone; Terminata la fase del crema, adornatela con un po’ di torrone finale e tutto quello che più vi piace per poi servila ai vostri ospiti.

Una ricetta facile da fare e velocissima, ma che farà leccare i baffi a tutti.