Prova a chiedergli dei soldi e cambierà espressione: questi segni zodiacali tengono troppo al denaro

Sul loro aiuto si può sempre contare, ma non chiedergli mai del denaro: questi segni zodiacali non te lo presteranno per niente al mondo.

La generosità è una dote che, soprattutto al giorno d’oggi, può essere considerata piuttosto rara. Non è sa tutti sacrificare sé stessi o il proprio interesse personale per aiutare il prossimo e quando si incontra un amico capace di ciò, sarebbe bene tenerselo stretto. L’altruismo, però, ha tante sfaccettature e ci sono persone disposte a tendere una mano in molti casi tranne che in uno: il denaro!

Puoi chiedere loro di tutto, puoi anche chiamarli in piena notte e correranno subito da te anche solo per offrirti una spalla su cui piangere. Se si tratta di soldi da prestare, però, non c’è speranza: dalla loro bocca non uscirà mai un “sì”. Un aspetto connaturato alla loro indole e, in qualche caso, agli esempi ricevuti in famiglia. Secondo gli appassionati di astrologia, invece, la causa sarebbe da ricercarsi nell’appartenenza ad un determinato segno zodiacale.

Così come l’egoismo, l’impulsività, la riservatezza e tanti altri tratti del carattere di ognuno di noi, anche l’attaccamento al denaro sarebbe più spiccato nei nati sotto un determinato segno piuttosto che un altro. E’ bene perciò sapere in anticipo quali sono i segni zodiacali tendenzialmente più restii a prestare soldi: meglio evitare di fargli una richiesta simile ma, se proprio vuoi fare un tentativo, sappi che quasi sicuramente beccherai una bella porta in faccia.

Questi segni zodiacali sono irrimediabilmente attaccati al denaro: non te lo presterebbero mai

Secondo chi crede nell’astrologia, sarebbero ben 4 i segni che non darebbero mai dei soldi in prestito neanche alle persone più fidate. Occhio, perché qualcuno di loro non ve lo aspettate proprio!

“Vivi e lascia vivere”: questo motto potrebbe fare al caso del Capricorno in quanto al suo odio per le richieste di denaro. Questo segno non chiede mai soldi a nessuno e detesta che gli vengano chiesti.

L’orgogliosissimo Leone non ama condividere nulla di ciò che è suo, ancor meno se si parla di soldi. Solo lui deve poter godere dei guadagni ottenuti con tanto impegno e sacrificio.

La saggia ed equilibrata Bilancia, detesta stravolgere l’armonia della propria vita prestando soldi. Tutto deve filare liscio per lei e questo potrebbe destabilizzarla.

Qualche possibilità che sganci qualcosa, l’avrete più con l’Acquario, ma attenzione: questo segno fa di tutto per evitarlo e solo se non può proprio farne a meno, cede. Non prima però di aver indagato a fondo su chi deve ricevere il denaro e sui motivi della richiesta, s’intende.

Avete mai avuto modo di riscontrare in prima persona quanto detto?