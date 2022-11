Scommettiamo che non l’hai mai usata così? L’acqua frizzante ha un potere ‘segreto’ che non immagini

Così non l’hai mai utilizzata: l’acqua frizzante ha un potere ‘segreto’ che non immagini; il trucchetto di cui non potrai fare a meno.

C’è chi ama consumarla di tanto in tanto, in alternativa a quella naturale, e chi, invece, non beve che questa. Parliamo dell’acqua minerale frizzante, quella ricca di bollicine, dal sapore unico e inconfondibile. Oltre ad apportare numerosi benefici al nostro corpo, questo particolare tipo di acqua prevede alcuni utilizzi, talvolta impensabili, che ti lasceranno di stucco. No, la cucina non c’entra nulla!

La gustosa acqua con le bollicine, priva di cloro e calcare, ha un potere ‘segreto’ che non tutti conoscono e che può diventare davvero utile per risolvere un grosso problema. Di cosa parliamo? Continua a leggere se vuoi scoprire tutto!

Acqua frizzante, l’uso alternativo che non tutti conoscono: non c’entra nulla la cucina

Dall’acqua di cottura delle patate alla coca cola: abbiamo parlato spesso degli usi, a volte bizzarri, ma decisamente alternativi che possiamo fare di alcuni oggetti o ingredienti normalmente utilizzati sempre allo stesso modo. Molti prodotti, anche alimentari, si trasformano magicamente in validi alleati per la pulizia della casa o per i trattamenti di bellezza fai da te. Ebbene, è questo il caso della mitica acqua frizzante.

L’acqua minerale con le bollicine, oltre ad essere buonissima da bere, è ideale anche per la cura della persona e, nello specifico, dei capelli. Proprio così, quest’acqua ha un potere sgrassante davvero notevole, che permette alla tua chioma e al cuoio capelluto di liberarsi da ogni residuo di sporco. I tuoi capelli risulteranno più lucenti che mai, se utilizzi l’acqua frizzante al posto dell’acqua del rubinetto. Se ne possiedi poche bottiglie o non vuoi utilizzarne molta per fare lo shampoo, puoi anche iniziare a lavare i capelli con l’acqua proveniente dalla doccia, per poi utilizzare il tocco ‘magico’ e frizzante come step finale dello shampoo. Un modo per purificare la tua chioma, che risulterà morbida e sana: zero calcare, cloro e sostanze inquinanti ( a differenza dell’acqua del rubinetto), l’acqua minerale non arreca alcun danno alla tua cute e ai capelli. Un rimedio naturale che si rivela ottimo anche in caso di capelli sfibrati o particolarmente secchi, soprattutto per via del sole o dei cambi di stagione: sono questi i periodi in cui la chioma è più stressata e si tende a perdere una quantità notevole di capelli. Usa l’acqua minerale e la tua chioma tornerà super idratata!

Non a caso, si dice che molte star siano solite lavare i capelli proprio con questo particolare trucchetto, di cui non riescono a fare più a meno. E tu, hai mai provato questo metodo? Vedrai che anche la piega avrà un effetto ‘wow’!