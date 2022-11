Weekend negativo per il Toro ma una brutta notizia arriverà anche a quest’altro segno

Sarà un weekend decisamente negativo per il Toro, ma un’altra brutta notizia arriverà per quest’altro segno: cosa accadrà prossimamente.

Se il mese di Novembre è iniziato nei migliori dei modi, sembrerebbe che questo primo weekend del mese non sarà lo stesso per il segno del Toro. Da quanto fanno sapere le prime previsioni, infatti, sembrerebbe che sia questa stella che un altro segno zodiacale trascorreranno un weekend decisamente negativo. Spiacevolissime notizie in arrivo, quindi, proprio come vi abbiamo recentemente svelato. Cosa accadrà? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa!

Pensavate che con l’arrivo di Novembre tutto sarebbe cambiato, vero? Come darvi torto! Le previsioni di questo mese, infatti, ci dicevano che sarebbero stati diversi quei segni che avrebbero assistito ad un aumento delle loro finanze o, addirittura, ad un vero e proprio boom economico. Insomma, sembrava davvero che con questo nuovo mese un bel po’ di problemi fossero risolti. Invece, non è affatto così! Quello che si dice che accadrà nei prossimi giorni, infatti, coglie di sorpresa un po’ tutti! Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che questo primo weekend di Novembre sarà piuttosto negativo per Toro ed un altro segno zodiacale. Cosa accadrà?

Weekend negativo per il Toro ed un altro segno zodiacale: accadrà l’impensabile

È trascorsa poco meno di una settimana dall’inizio del mese di Novembre, eppure tutti gli appassionati dell’Oroscopo non vedono l’ora di sapere cosa dicono le stelle su questo primo weekend del mese. Stando alle prime previsioni, sembrerebbe che tutto proceda per il meglio per la maggior parte dei segni, ma solo due non se la passeranno affatto bene. Stiamo parlando proprio del Toro e di un’altra stella! Entrambi gli astri, infatti, vivranno dei giorni decisamente pesanti, che metteranno a dura prova la loro pazienza. Certo, stiamo parlando di due segni molto forti, che sanno bene cosa vogliano e cosa fare per ottenerlo. Non possiamo, però, nascondere che questi giorni ‘down’ di cui saranno protagonisti li metteranno davvero a dura prova.

Il primo segno che, come dicevamo, vivrà questo brutto periodo, è proprio lui: il Toro! Sempre forte, a mettersi in discussione e alla prova, sembrerebbe che questa stella sia pronto a dare i primi segni di cedimento proprio in questo primo weekend di Novembre. Fate molta attenzione a quello che succederà! Non lasciatevi sopraffare dalla rabbia e, soprattutto, staccate un po’ la spina: ne avete davvero bisogno.

Da una parte, quindi, il Toro, ma dall’altra? L’altra stella che vivrà questo momento è proprio il Leone! Particolarmente stressato dal lavoro, questo segno trascorrerà dei giorni parecchio bui. La vostra pazienza verrà messa a dura prova e il vostro equilibrio, persino quello sentimentale, vacillerà. Anche in questo caso vi consigliamo di stare sereni.

Giorni decisamente duri, quindi, ma per niente duraturi: tenete duro!