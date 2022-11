Insetti in dispensa? Con questo rimedio naturale te ne sbarazzerai per sempre: non provare altro!

Anche voi avete notato degli insetti in dispensa? Con questo rimedio naturale che stiamo per proporti te ne sbarazzerai per sempre: non provare altro!

Ci è capitato diverse volte di raccontarvi di quegli spiacevolissimi inconvenienti che possono capitare nelle case di ciascuno di noi. A partire dal bucato appena fatto che non odora fino allo scarico della doccia intasato, sono diversi quegli imprevisti che colgono completamente di sorpresa gli amanti delle pulizie, mettendoli seriamente in difficoltà. Tra quelli più comuni e, sicuramente, quelli più fastidiosi, c’è proprio questo: la presenza di insetti in dispensa.

Vi è mai capitato di aprire la vostra dispensa e di rintracciare in cibi come pasta, farina e biscotti le ‘famose’ tarme o farfalline nere? Sono proprio questi gli insetti che nascono e crescono in questi tipi di prodotti e che, in un vero e proprio batter baleno, aumentano sempre di più fino a contaminare tutto il cibo che gli è intorno. Cosa fare in questi casi? Com’è possibile evitare la loro ‘crescita’? E, soprattutto, com’è possibile eliminarle del tutto? Se seguite alla lettera tutto quello che occorre fare, vi assicuriamo che vi sbarazzerete di questi insetti per sempre.

Come sbarazzarti per sempre di quegli insetti della dispensa: rimedio naturalissimo

Appurato che questi innocui insetti sono soliti crescere in dispensa perché prediligono di gran lunga luoghi con poca luce e con un alto tasso di umidità, non ci resta che dirvi quanto sia facile debellarli completamente dalla dispensa. Tutto quello che dovrete fare appena vi rendete conto che anche il vostro mobile è stato invaso da queste tarme del cibo, è una pulizia accurata.

Certo, prevenire la formazione delle tarme del cibo è un vero e proprio gioco da ragazzi! Sugli scaffali della vostra dispensa, infatti, non solo potete posizionare un po’ di origano e una foglia di alloro, ma utilizzare anche un batuffolo di ovatta impregnato di profumo alla lavanda ed, addirittura, uno spicchio di arancia o di limone. Se, però, non avete utilizzato queste accortezze e la vostra dispensa è ricolma di tarme e il vostro cibo è contaminato, sono proprio questi i passaggi da seguire:

Svuotare completamente tutta la dispensa, controllare il cibo e – se è il caso – buttarlo, controllare che le tarme non abbiano già lasciato qualche uova;

Una volta eseguiti questi passaggi, prendete un panno bagnato con aceto di vino ed acqua calda ed iniziate a pulire tutto quello che rimane della vostra dispensa. Non solo, quindi, gli scaffali, ma anche le pareti e gli angoli;

Lasciate asciugare accuratamente.

Se seguirete alla lettera tutto ciò che abbiamo appena elencato, vedrete che avete risolto un grosso problema.

Avreste mai immaginato che fosse possibile dire ‘addio’ per sempre alle tarme?