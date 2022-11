Non tutti lo utilizzano ma è il vero tocco in più per un make up perfetto: il trucco durerà tutto il giorno; il segreto che non tutti conoscono.

C’è chi inizia dalla base, chi inizia dagli occhi. Quel che è certo è che il mondo del beauty dà la possibilità a tutti di sbizzarrirsi, creando i make up più svariati per valorizzare viso e lineamenti. Non occorre essere un professionista: tutte noi possiamo divertirci a truccarci e a sperimentare e, seguendo delle piccole regole, anche chi parte da zero può diventare una vera maestra!

A questo proposito, oggi, ti parliamo di un prodotto non proprio di uso comune. Uno step che i make up artists non saltano mai, ma noi comuni mortali, spesso per via della fretta, non siamo soliti dargli molta importanza. Grave errore, perché è un prodotto che ha diverse funzioni fondamentali, tra cui quella di far durare più a lungo il trucco: un vero e proprio sogno per chi sta fuori tutto il giorno. Curiose di sapere qual è la ‘chicca’ che non tutti conoscono?

Make up perfetto e duraturo: c’è un prodotto che forse non usi ma che ti cambierà la vita

Rossetti, trucchi, ombretti, eyeliner: che meraviglia! La quantità di prodotti per il make up presenti sul mercato è ormai smisurata. Esistono trucchi di tutti i tipi, di ogni colore, adatti ad ogni tipo di pelle ed incarnato. Trucchi dai finish opachi e matte, ma anche lucidi e glitterati: ce n’è davvero per tutti i gusti! C’è un prodotto, però, che è un vero e proprio alleato per la buona riuscita e la durata del tuo trucco, ma non tutti lo utilizzano spesso. Di cosa parliamo?

Del magico primer! Un prodotto spesso trascurato, ma non immagini neanche quando sia importante. Partiamo dal trucco occhi: come suggerisce il nome, il primer occhi è il primo step, quello che prepara la palpebra per la stesura degli ombretti. Si tratta di un prodotto in crema, spesso trasparente, che serve appunto per creare uno strato di base prima di procedere al vero e proprio trucco occhi. Ne esistono di diversi tipi, anche illuminati, per donare maggiore luce al tuo sguardo, ma la vera funzione di questo magico prodotto è questa: prolungare la durata del tuo ombretto! Proprio così, grazie al primer, il tuo trucco occhi resterà intatto per ore e ore, senza sbavature o imperfezioni. Ma non è tutto!

Non rinunciare neanche al primer per le labbra! Un prodotto che idraterà la tua pelle, rendendola liscia e levigata, e permetterà al rossetto o il lip gloss di durare molto più a lungo. E tu, come hai fatto a fare a meno del primer fino ad oggi? Corri ai ripari e scegli quello più adatto a te.