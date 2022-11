Queste piante renderanno stupendo il tuo salotto perché hanno bisogno di poca luce e sono coloratissime

Mettete anche voi queste piante nel salotto e vedrete che lo renderanno ancora più bello: hanno bisogno di poca luce e sono coloratissime.

Chi lo dice che solo il balcone abbia la necessità di apparire colorato agli occhi di tutti gli altri condomini? Recentemente, vi abbiamo spiegato cosa occorra alla stanza da letto per apparire luminosa e, soprattutto, super profumato con l’ausilio di una pianta particolare, anche il salotto di casa però ha questa stessa esigenza. D’altra parte, è proprio il soggiorno ad essere il primo biglietto da visita per chi ci viene a trovare, no?

Avete un salotto spento e, con l’arrivo dell’inverno, avete intenzione di dargli un tocco di colore? A questo punto, non potete assolutamente fare a meno di seguire il nostro consiglio. Tra pochissimo, infatti, vi diremo quali sono quelle piante che sono adattissime per il soggiorno, donandogli una luce e un colore impressionante, che non hanno nemmeno bisogno di tanta luminosità. Insomma, una soluzione davvero perfetta!

Sono davvero tantissime le piante che possono essere acquistate per il proprio soggiorno, ma queste di cui vi parleremo tra qualche istante sono davvero pazzesche! Vi assicuriamo: il vostro salotto così risulterà ancora più colorato!

Compra queste piante per il tuo salotto e resterai meraviglio dal colore: pazzesco!

Quando una persona entra nella casa di un’altra, la prima cosa che guarda è proprio il salotto! A partire dall’arredamento fino all’ordine e al disordine presente, sono davvero tantissimi i dettagli che si passano in rassegna quando si è ospiti di qualcuno. Se voi, però, siete i proprietari perfetti, che mantengono tutto in ordine e di cui non ci si può lamentare di nulla, ma volete dare un tocco di vita al vostro salotto, non potete assolutamente esimervi dal seguire il nostro consiglio sulle piante da scegliere per questa stanza. Certo, non tutti hanno il pollice verde e, soprattutto, non a tutti piace avere qualcosa che necessita di cure particolari ed abbondante acqua, è vero. Però, diciamoci la verità: avere un soggiorno profumato e colorato è sicuramente tutt’altra cosa.

Fatto questo doveroso preambolo, la domanda che vi facciamo è: siete curiosi di sapere quali sono quelle piante che renderanno unico ed inimitabile il vostro salotto? Abbiamo rintracciato tipi molto diversi tra loro, ma davvero facilissimi da prendersene cura:

La violetta africana: questo tipo di pianta è tra quelle che garantisce dei colori davvero sgargianti. A partire dal fucsia fino al viola, sono diverse le tonalità che questa assume nel momento della sua fioritura, permettendo ai suoi proprietari di ricevere grossi complimenti. Prendersene cura, come dicevamo poco fa, è semplicissimo: non ha bisogno di tanta acqua! Non solo, infatti, occorre annaffiare solo il substrato della piante, ma necessitano di una maggiore cura i fiori e le foglie. Su questa stessa scia, infine, vi è anche un’altra pianta ornamentale: la Medinilla. Anche questa, infatti, necessita di poca acqua e, soprattutto, di un luogo fresco e non troppo esposto al sole; Se non volete andare su una scelta più complicata, vi consigliamo la ‘classica’ orchidea. Anche in questo caso, da come si può chiaramente comprendere, il successo è assicurato! Nel momento della fioritura, pure questa pianta presenta dei colori pazzeschi, che vanno dal bianco al giallo, ma a differenza dell’altra citata necessità di un ambiente caldo.

Qual è la pianta più adatta al vostro salotto?