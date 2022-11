Cena pronta in un attimo con questa pasta semplice ma dal gusto inconfondibile: tutti vorranno il bis

Se ti serve un’idea rapida per cena, questa pasta è ciò che ti ci vuole: con pochissimi ingredienti porterai in tavola un primo piatto da re!

Esiste qualcosa che metta d’accordo tutti a tavola più di un saporito piatto di pasta? Diremmo proprio di no, soprattutto quando questa è preparata con ingredienti semplici e dal gusto intenso, come si addice alla migliore tradizione gastronomica italiana. Con i mille impegni che scandiscono la vita quotidiana di ciascuno, però, si si che a volte non è facile farsi venire idee per organizzare un pranzo o una cena che soddisfino i palati di tutti, in famiglia o tra amici.

Abbiamo perciò pensato di suggerirvi una pasta di sicuro successo e che richiede davvero poco tempo ai fornelli. Insomma, l’ideale anche per un’improvvisata nel caso in cui dovessero presentarsi amici a casa! Stiamo parlando delle cosiddette ‘penne del maresciallo‘, un’autentica prelibatezza pronta in soli venti minuti.

L’amalgamarsi dei sapori dei pochi ingredienti previsti darà origine a qualcosa di unico e scommettiamo che tutti vi chiederanno il bis? Il gusto inconfondibile della cipolla rossa sarà il dettaglio che farà da perfetta cornice alla salsa di pomodoro, alla panna fresca e alla pancetta, ma non perdiamoci in chiacchiere: scopriamo i pochi e veloci passaggi per realizzare questa prelibatezza in modo da poter sfruttare l’idea già a partire da questa sera!

Le penne del maresciallo: cena pronta in meno di mezz’ora con questa pasta super saporita

Gli ingredienti per realizzare le gustose penne del maresciallo, in dosi per 4 persone, sono:

Penne rigate 320 gr

Polpa di pomodoro 400 ml

Panna fresca liquida 150 ml

Pancetta dolce a cubetti 80 gr

Cipolle rosse 1

Olio extravergine d’oliva 2 cucchiai

Sale q.b.

Basilico q.b.

Per prima cosa, sbucciate e tagliate la cipolla a fettine sottili, dopodiché versatela in una padella insieme ai cubetti di pancetta dolce e a due cucchiai di olio extravergine di oliva. Accendete la fiamma alta, lasciate rosolare e dopo circa 3 minuti aggiungete la polpa di pomodoro. Aggiungete il sale, mescolate e continuate a far cuocere per circa un quarto d’ora abbassando un po’ la fiamma.

Intanto, fate bollire l’acqua salata in una pentola e calate la pasta. Mentre questa cuoce, unite la panna fresca al sugo nella padella e mescolate con cura. Aggiungete qualche fogliolina di basilico e, una volta cotte e scolate le penne, versatele nella padella della salsa facendole saltare per pochi secondi e avendo cura di amalgamarle bene col condimento.

Portate in tavola e buon appetito!

Ultima raccomandazione: la pasta del maresciallo è un piatto da consumare ben caldo appena pronto, pertanto evitate di conservarla. Per il resto, provatela e vedrete che squisitezza!