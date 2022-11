Make up per labbra sottili: con questo semplice trucchetto riuscirai a valorizzarle nel modo giusto

Il Make up giusto per chi ha le labbra sottili: con questo semplice trucchetto riuscirai a valorizzarle nel modo giusto.

Quando dobbiamo uscire o recarci ad una festa usiamo sempre il trucco. In base all’evento a cui dobbiamo andare scegliamo come truccarci. Se per esempio si tratta di un compleanno importante o di un’occasione speciale come una cerimonia, scegliamo di fare un make up molto particolare o più accentuato. Se invece dobbiamo semplicemente fare una passeggiata o andare a fare la spesa, preferiamo non azzardare troppo.

Sono tantissimi i trucchi che si possono fare, per esempio volete dare al vostro viso un effetto naturale? Potete, dopo aver fatto una base con fondotinta, correttore e cipria, usare dei colori tenui: per l’ombretto usare il marrone chiaro e il rossetto nude o comunque scegliere una tinta non accesa. Aggiungete il mascara e un po’ di blush e il risultato vi conquisterà. Potete anche non usare l’ombretto sulla palpebra e aggiungere soltanto il mascara.

Molte volte, per chi ha le labbra sottili, risulta difficile valorizzarle nel modo giusto. Anche mettendo il rossetto vi sembra di vedere sempre una forma piccola che non vi piace. Abbiamo la ‘soluzione’ che fa al caso vostro: volete dare alle vostre labbra più volume e riuscire a valorizzarle come volete? Con questo semplice trucchetto ci riuscirete.

Make up per labbra sottili: se metti in pratica questo semplice trucchetto riuscirai a valorizzarle come vuoi

Molte persone hanno le labbra sottili e quando si truccano hanno difficoltà a valorizzarle e renderle più luminose. Nonostante l’uso del rossetto, anche quello più acceso, il risultato non è mai come quello sperato. Ecco perchè vogliamo lasciarvi alcuni consigli da mettere in pratica per riuscire a far sembrare le vostra labbra più grandi. Prima cosa da fare dovete usare il primer che rende la superficie uniforme e corregge le imperfezioni.

Questo prodotto serve anche ad allungare la durata dei rossetti o delle matite che andrete ad utilizzare. Il secondo passaggio da fare, dopo aver messo il primer, è quello di usare una matita sulle labbra come base, preferibilmente matte. Per mettere la matita potete fare una x sulla parte superiore delle labbra, detta comunemente area di cupido. Da questo punto potete partire per disegnarle.

Per ultimo dovete aggiungere il rossetto. Potete usare un colore che sia simile alla matita che avete già messo, o comunque una tonalità che si avvicina, in modo da non creare un distacco evidente agli occhi. Mettetelo non proprio sulla matita disegnata ma poco più sotto. Vedrete che in questo modo le vostre labbra avranno un effetto voluminoso e il rossetto avrà una tenuta più lunga. Questo è un semplice trucchetto per chi ha le labbra sottili e vuole valorizzarle nel mondo giusto senza esagerare.