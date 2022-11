Sbagli a buttare via la crema solare scaduta: è un rimedio perfetto per le tue pulizie

Se la tua crema solare è scaduta, non buttarla: non immagini in quante faccende domestiche può esserti d’aiuto!

L’estate è ormai un ricordo e, almeno per la maggior parte di noi, mancano parecchi mesi per tornare a godere del sole e del mare. Tra le cose a cui ogni anno non possiamo rinunciare quando siamo in spiaggia c’è la crema solare, una protezione preziosissima per la nostra pelle. Farne a meno è praticamente impossibile se si vogliono evitare scottature fastidiosissime e dannose per la pelle.

Può succedere però che tale prodotto non venga consumato del tutto durante le vacanze, ma se non è ancora scaduta possiamo utilizzarla per la cura della nostra bellezza. La crema solare mantiene la sua efficacia fino a un anno dopo l’apertura. Trascorso quel periodo, non sarà più in grado di proteggere dai raggi del sole ma, ad esempio, può essere un valido sostituto della normale crema idratante per il viso che usiamo quotidianamente.

Questo discorso non vale se invece la crema solare è scaduta. In tal caso, non è affatto consigliato usarla sulla pelle, ma ciò non vuol dire assolutamente che essa vada buttata. Ciò che sicuramente molti di voi non immaginano e che questo prodotto può rivelarsi un alleato eccellente nelle faccende domestiche! Vediamo in quali modi la si può sfruttare, c’è da restare di stucco!

Gli usi alternativi della crema solare scaduta: ci avreste mai pensato?

Probabilmente farete fatica a crederci, ma la crema solare è davvero utilissima in diversi tipi di pulizie. Un rimedio che vi farà risparmiare soldi, tempo e fatica, vista la rapidità con cui essa agisce contro lo sporco di alcuni mobili o soprammobili. E’ ottima, ad esempio, sulle superfici in legno e sui divani in pelle. Sui mobili si rivela particolarmente efficace per rimuovere le macchie di inchiostro e perfino la colla. Ne basta una piccola dose sulla parte macchiata, 2 minuti di tempo per lasciare agire, poi si sciacqua con l’acqua tiepida et voilà, il gioco è fatto.

Se avete in casa poltrone e divani in pelle macchiati o con dei brutti aloni, con un panno morbido passate un po’ di crema sulle zone interessate. Dopodiché, con un panno umido i vostri arredi in pelle torneranno nuovi di zecca.

Un altro materiale su cui la crema solare scaduta può fare davvero miracoli, è il metallo: con un panno in microfibra ed una piccola quantità di prodotto, strofinate sull’oggetto in questione e questo tornerà a brillare in men che non si dica.

Avreste mai detto che la crema solare scaduta fosse in realtà così preziosa? Che aspettate, andate a controllare la vostra e, nel caso, verificate tutto il suo potere casalingo.