Cucinale anche tu in friggitrice ad aria e rimarrai stupita dalla loro croccantezza: buonissime!

Cucina questo ingrediente nella friggitrice ad aria e vedrai che resterai anche tu senza parole per la sua croccantezza: mai mangiato prima d’ora.

Se l’asciugatrice è una vera e propria manna dal cielo per tutti gli amanti delle pulizie soprattutto in questo periodo di pioggia ed umidità, la friggitrice ad aria è la vera salvezza per tutti coloro che amano cucinare e dedicare del tempo alla preparazione di piatti più che succulenti. L’avete anche voi in casa?

A dispetto di quanto si possa pensare, all’interno della friggitrice ad aria si può cucinare davvero di tutto! Che siano verdure, tipi di carne o contorni, sono diversi i pasti che possono essere preparati grazie al suo ausilio e che fanno leccare i baffi a tutti.

Dopo la ricetta di quegli gnocchi ‘alternativi’ che vi abbiamo spiegato un po’ di tempo fa, vogliamo proporvi un’ulteriore ricetta che sicuramente vi lascerà senza parole. La materia prima è un ingrediente che piace a tutti e che, molto probabilmente, fino ad ora avete cucinare in padella con un po’ di sale e pepe o al forno. A queste tipiche cotture, però, ve ne vogliamo aggiungere un’altra: quella con la friggitrice ad aria. Provaci anche tu e vedrai che resterai senza parole per la loro croccantezza.

Cucinale in friggitrice ad aria ed assaporerai una bontà pazzesca: sono croccantissime!

Se prima di incappare in questo nostro articolo, eravate restii a cucinare tante cose nella friggitrice ad aria, sappiate che, appena ultimerete di leggere le nostre parole, vi si aprirà un mondo. Dopo la ricetta di un insolito polpettone di carne, infatti, non possiamo fare affatto a meno di spiegarvi com’è possibile cucinare un gustoso contorno, che vi lascerà completamente senza parole per la sua croccantezza. Avete già indovinato di che cosa parliamo? Immaginiamo proprio di sì: le patate!

Tutti conoscono le cotture ‘classiche’ delle patate, giusto? Che siano in padella, fritte o, addirittura, al forno, questo è un tipo di contorno che riesce a mettere tutti d’accordo senza troppi problemi. A queste, però, ve ne vogliamo accostare un’altra, che vi lascerà ugualmente senza parole per il suo risultato. Siete curiosi di sapere com’è possibile rendere croccanti e gustose le patate anche se cotte in friggitrice ad aria? Scopriamo insieme cosa ci occorre e qual è il procedimento.

½ kg di patate; Un pizzico di sale; Rosmarino o qualsiasi tipo di pianta aromatica di vostro gusto; 2 cucchiai di olio; 1 cucchiaio di pane grattugiato 1 cucchiaio di fecola di patate che garantisce croccantezza al vostro contorno.

Curiosi di scoprire il procedimento?

Prendete le vostre patate e sbucciatele attentamente;

Tagliatele a metà e ricavatene degli spicchi;

Inserire i vostri spicchi in una pirofila ed aggiungeteci olio, sale, l’erba aromatica che avete scelto, fecola, pane grattugiato e sale, poi mescolate tutto;

Fatta una bella mescolata, inserite le vostre patate in friggitrice e fatele cuocere per circa 20 minuti a 190 gradi. Non dimenticate, però, di aprire lo sportellino a metà cottura e dare un’altra bella mescolata;

Ecco fatto, il vostro contorno super croccante è servito!

Avete già idee per la cena di stasera? Se no, vi abbiamo dato un ottimo consiglio, no?