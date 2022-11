Non si lasciano andare e non vivono con leggerezza: questi segni zodiacali sono molto tristi

Fanno fatica a sentirsi pienamente felici e ciò potrebbe dipendere dall’oroscopo: sono proprio loro i segni zodiacali più tristi.

La vita è un alternarsi di momenti di felicità e tristezza, intervallati da lunghi periodi abbastanza neutri a livello emozionale. Se però per alcuni il sorriso è un vero e proprio modo di affrontare la quotidianità, per altri essere tristi rappresenta quasi la normalità. Non è un’esagerazione, è proprio così: certe persone sono tendenzialmente più tristi di altre e non riescono a godersi le emozioni del momento senza essere colpite dalla malinconia.

Molto dipende indubbiamente dall’indole, dal grado di sensibilità, dal tipo di esperienze che hanno segnato l’esistenza di ciascuno, ma anche le stelle avrebbero una parte di responsabilità in questo. Oltre alle previsioni giornaliere, settimanali e mensili, l’astrologia serve anche a delineare i tratti più marcati delle personalità dei vari segni e, secondo tale disciplina, alcuni protagonisti dello zodiaco sarebbero più propensi alla tristezza rispetto agli altri.

Vediamo allora quali sono questi segni e scoprite se ci siete anche voi nella lista o magari i vostri parenti, il vostro partner o i vostri amici. Sarà interessante avere modo di riscontrare se effettivamente l’astrologia ha ragione oppure no.

Sono i segni zodiacali più tristi: ve lo sareste mai aspettato?

Nella classifica dei segni più tendenti alla tristezza, ai primi posti troviamo i tre segni d’acqua ovvero Cancro, Scorpione e Pesci, il Leone ed il Toro.

Essendo molto sensibili ed empatici, i teneri Cancerini sono portati a prendersi molta cura del prossimo e a soffrire anche per i problemi degli altri. Il Cancro non riesce proprio a non farsi coinvolgere dalla tristezza altrui e ne risente parecchio.

Neanche lo Scorpione è immune da sentimenti tristi, soprattutto quando trascorre un po’ di tempo a pensare. E’ nei momenti di inattività che questo segno si fa travolgere da tali sensazioni, magari spinto dai problemi o dalla nostalgia.

Vivendo anche loro di emozioni, i Pesci sono un facile bersaglio per la tristezza. Gli appartenenti a questo segno non riescono a rimanere distaccati da ciò che gli accade intorno e, nonostante sembrino sempre molto tranquilli, in realtà dentro di loro soffrono più di quanto diano a vedere.

Egocentrico com’è, il Leone cerca sempre di mettersi al centro dell’attenzione e di incuriosire gli altri. Spesso per farlo mette in atto una vera strategia e non esita a mostrarsi particolarmente triste e malinconico, sicuro di conquistarsi ancora una volta la scena.

La tendenza a rimuginare troppo è tipica del Toro ed è quasi sempre causa della sua tristezza: sono soprattutto i rapporti umani ad abbattere i cari torellini, che si abbandonano spesso a riflessioni abbastanza laceranti.

A quali segni appartengono le persone più tristi che conoscete?