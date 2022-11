Quando il detersivo proprio non va usato: nemmeno una goccia per pulire questi oggetti

Per questi ‘particolari’ oggetti che si trovano in casa il detersivo non va proprio usato: lo sapevi? Resterai davvero di stucco.

Nel corso di queste lunghe settimane, ci è capitato più volte di raccontarvi quanto siano indispensabili ed importantissime le pulizie. Che sia per igienizzare gli quegli elettrodomestici più utilizzati nel corso della giornata o per pulire gli oggetti più sporchi della casa, prendere una pezza e del semplice detersivo è davvero molto importante.

Se si vuole davvero disincrostare e rimuovere qualsiasi tipo di sporco, sappiamo benissimo che l’alleato migliore è proprio il detersivo. Se, però, vi dicessimo che questo prodotto non va proprio usato quando si tratta di oggetti ‘particolari’, ci credereste? È proprio questo quello che abbiamo appena scoperto e che ha lasciato anche noi senza parole. Ci penseremo noi a raccontarvi ogni cosa in merito cosicché da cambiare già da adesso le vostre abitudini senza fare ulteriori danni.

Per quanto esistano diversi tipi, c’è da dire che il detersivo ha sempre una funzione bella aggressiva. E tante volte, anziché portare dei benefici all’oggetto da pulire, finisce per rovinarlo. È proprio per questo motivo che, soprattutto quando si tratta di oggetti delicati, è sempre buono che questa non venga affatto utilizzato. Cosa intendiamo, però, esattamente con ‘oggetti delicati’? Scopriamolo insieme.

Quand’è che il detersivo non deve essere usato: fai molta attenzione, potrebbe seriamente rovinarlo

Tutti gli amanti del pulito sanno benissimo quanto sia importante igienizzare e spolverare ogni punto della casa! Certo, questo ‘mondo’ è ricco di modi diversi di agire e di errori molti comuni, ma alla base di tutto questo c’è sempre un unico pensiero: rendere priva di germi e batteri ogni cosa ci capita davanti. Da qui, quindi, si capisce chiaramente l’abitudine di utilizzare detersivi, prodotti per spolverare e per profumare, ma questi fanno davvero bene per ogni superfice? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! Per quanto il detersivo possa essere l’alleato migliore per lavare il pavimento, eliminare lo sporco dai nostri piatti e disinfettare le superfici del bagno, non può essere usato ovunque. Per alcuni oggetti, infatti, è veramente consigliato non utilizzare questo prodotto perché potrebbe seriamente danneggiarli. Di che cosa parliamo?

Le prime superfici sulle quali è sempre bene non usare il detersivo, sono proprio gli specchi e i vetri. Certo, esistono i prodotti specifici per rimuovere gli aloni e la polvere, ma c’è chi per una pulizia più accurata è solito utilizzare proprio il detersivo. Se anche tu sei abituati, sappi che hai sempre sbagliato ed hai impiegato il doppio del tempo. Se proprio vuoi eliminare qualsiasi tipo di alone dal tuo specchio, usa questo trucchetto che ti abbiamo spiegato, ci ringrazierai a vita! Altra superfice sulla quale non deve assolutamente essere usato il detersivo – oltre a divani, lavastoviglie e lavatrice – sono proprio gli schermi della tv e del pc. Ricordati, infatti, che questi non sono vetri ‘normale’ e che se si va ad utilizzare un detersivo belo aggressivo, si potrebbero portare dei gravi danni. Qualora voleste rimuovere la polvere o pulire, quindi, questi schermi, vi consigliamo vivamente di armarvi di panni da microfibra. Saranno efficacissimi e il vostro sforzo è ridotto a zero, vedrete!

Seguirete il nostro consiglio? Spargete la voce, coi tempi che corrono è sempre bene evitare errori e spese non programmate.