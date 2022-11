Non sarà più la solita frittata se aggiungi questo: ne andranno tutti matti!

Per aggiungere alla tua frittata un tocco in più, basta un semplice ingrediente che conosci benissimo: il risultato sarà spettacolare!

La frittata è da sempre un jolly validissimo in cucina: facile da preparare, economica e saporita, è un ottimo espediente svuota-frigo, in grado di risolverci la vita quando abbiamo poco tempo per metterci ai fornelli. Ne esistono innumerevoli varianti: di patate, di zucchine, con pomodori e basilico…insomma, ci si può davvero sbizzarrire!

Oggi vogliamo però consigliarti un ingrediente in particolare da aggiungere alla tua frittata per renderla ancora più appetitosa. Si tratta di un alimento che usi molto spesso e che si sposa alla perfezione con un secondo piatto di questo genere ovvero il pomodoro. Sì, se non hai mai assaggiato la frittata con la salsa di pomodoro, devi assolutamente provarla.

In pochi minuti porterai in tavola una vera delizia che adoreranno tutti, anche i bambini. Ti occorrono davvero pochissime cose, che quasi certamente hai già in dispensa. Pronta a scoprire i passaggi di questa ricetta ‘express’ dal risultato sicuro?

Frittata con la salsa di pomodoro: autentica delizia che farà contenti tutti

Con un pizzico di fantasia, si sa, si possono fare miracoli in cucina. Spesso sono proprio le cose più semplici a darci i risultati migliori e dall’unione di due o più di questi possono nascere pietanze gustosissime. La frittata con la salsa è proprio una di queste e vi permetterà di realizzare un’ottima cena risparmiando anche un bel po’.

Come detto poc’anzi, tutto ciò che ti serve ce l’hai a portata di mano:

Uova 3

Polpa di pomodoro 200 gr

Aglio 1 spicchio

Parmigiano reggiano q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

prezzemolo q.b.

Rompi le uova in una ciotola e sbattile come una normale frittata, aggiungendo il prezzemolo tritato, il parmigiano reggiano, il sale ed il pepe. Versa l’olio in una padella e friggi il composto a fuoco lento. Abbi cura di girarla per farla cuocere al meglio e a cottura ultimata togli la frittata dal fuoco.

Mentre la lasci intiepidire, prendi un’altra padella antiaderente e mettici l’aglio e un filo d’olio. Fai soffriggere e versa la polpa di pomodoro facendola cuocere a fiamma bassa per una decina di minuti. Aggiungi il sale ed il pepe e togli lo spicchio di aglio. Taglia a strisce la frittata e versale nella padella con il sugo. Fai saltare per qualche istante e servile in tavola ben calde.

Sarà impossibile rinunciare alla ‘scarpetta’, perciò non dimenticarti del pane e, se ancora non hai pensato alla cena di stasera, ora hai un’ottima idea da sfruttare.

E tu quale variante della frittata preferisci? L’avevi mai provata questa col sugo di pomodoro?