Questi atteggiamenti sono pericolosi in una coppia: evitali prima che sia troppo tardi

Ci sono atteggiamenti che a lungo andare rischiano di minare seriamente la relazione di coppia: cerca di evitarli, sono davvero pericolosi!

Inutile girarci intorno: per stare in coppia bene e a lungo si deve essere disposti a venirsi incontro. E’ praticamente impensabile comportarsi senza tenere conto delle emozioni, dei gusti, dei pensieri e dello stile di vita del partner e sperare che tutto continui a filare liscio per sempre. Lo stesso deve fare lui ovviamente, perché tutto ciò che è a senso unico inevitabilmente non porta mai a nulla di buono.

Per quanto tu e l’altra persona possiate essere simili ed innamorate, prima o poi ci sarà sempre qualcosa che rischierà di farvi discutere finendo con dividervi se si hanno atteggiamenti sbagliati. Molte coppie purtroppo cadono in alcuni errori di cui spesso non si accorgono nemmeno e che sono davvero pericolosi per la salute della relazione.

Vediamo quindi quali sono gli sbagli più comuni in determinate situazioni e come puoi invece comportarti per risolvere i problemi senza che questi finiscano con l’allontanarvi sempre di più. Spesso, infatti, si può discutere in maniera proficua e senza innalzare muri insormontabili: una frase o, anche solo una parola diversa, può fare una differenza enorme.

Se anche tu hai questi atteggiamenti in coppia, stai facendo un grosso errore: sono pericolosi per il rapporto

Uno degli sbagli più diffusi tra coloro che vivono una relazione sentimentale è quello di voler cambiare l’altra persona in base ai propri gusti e desideri personali. Fermo restando che venirsi incontro è la prima regola in ogni storia d’amore, bisogna distinguere tra i vari casi. Se si tratta di chiedere al partner di modificare alcune abitudini perché queste penalizzano te, come può essere ad esempio andare a buttare la spazzatura e non aspettare che lo faccia tu, tutto ok. Ma se vuoi imporgli i tuoi gusti su come vestirsi, quello di sicuro non va bene.

Altro comportamento da evitare è sicuramente quello di ‘sporcare’ la comunicazione fra tutti e due con frasi e discorsi dietro cui si celano rancori e tensioni pregresse. E magari mostrare scarso interesse e partecipazione ai successi dell’altro. In questo modo, diventerete solo ‘nemici’.

Quando il partner ha una dimenticanza, non fargliela pesare in modo che sembri solo una critica velenosa nei suoi confronti: inutile dire “ecco, lo sapevo, sei solo un egoista”. Cerca piuttosto di fargli notare lo sbaglio con altre parole più costruttive come “Ti avevo chiesto di fare questo, ma sembra che non mi ascolti. Come possiamo risolvere?”.

Amarsi e stare insieme vuol dire anche non aver paura di mostrarsi per come si è realmente, anche con i propri lati più ‘oscuri’. Perciò è inutile avere un atteggiamento accusatorio per ogni errore commesso dal partner. Questo lo porterà a non essere più molto sincero con te e a farti diventare un’estranea ai suoi occhi. Ascolto, comprensione, aiuto reciproco e voglia di migliorare insieme sono le chiavi per una relazione profonda e matura.

E tu hai già sperimentato qualcuna di queste situazioni in amore?