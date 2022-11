Per avere uno sguardo definito in poche mosse devi mettere così la matita nera

Vuoi avere uno sguardo definito in poche e semplici mosse? Se metti la matita nera proprio in questo modo avrai l’effetto che desideri.

Quando dobbiamo andare ad eventi importanti per il trucco preferiamo recarci da esperti del mestiere che creano dei veri e propri capolavori. Invece, nelle normali uscite, facciamo da soli. Il Make up ci dà spesso quella sicurezza in più, permette di nascondere qualche difetto o un’imperfezione che non vogliamo far vedere. Non bisogna esagerare però perchè potreste creare l’effetto contrario e accentuare ancora di più quel dettaglio che avete cercato sempre di nascondere.

Abbiamo tantissimi prodotti e molti colori, quindi possiamo veramente cambiare sempre. Solitamente quando usciamo in settimana, per fare le compere o per una semplice passeggiata, preferiamo sempre truccarci in modo leggero, magari dando la visione di una certa naturalità al viso. Ma in che modo? Vi spieghiamo qui i passaggi: prendete il fondotinta e cercate di stenderlo in modo omogeneo, poi usate il correttore in modo da coprire le occhiaie. Passate agli occhi, per avere un effetto molto naturale potete anche solo usare il mascara mettendolo a zig zag o facendo delle ondulazioni. Se invece volete aggiungere l’ombretto, potete scegliere un colore come il marrone chiaro e poi mettere il mascara.

Non dimenticate la cipria che serve a fissare il fondotinta, e il rossetto, sempre di una tonalità chiara. Infine il blush per dare un po’ di colore al vostro volto. Questo è un make up molto leggero e semplice da fare. Se volete avere uno sguardo ancora più definito, potete riuscirci usando la matita nera: ecco come fare in semplici mosse.

Per avere uno sguardo definito devi mettere in questo modo la matita nera: il risultato ti sorprenderà

Quando usciamo in settimana per andare a fare una visita ai parenti, per fare una passeggiata, o per i nostri servizi e compere quotidiane, solitamente ci trucchiamo in modo leggero. Preferiamo dare al nostro viso un effetto naturale mentre accentuiamo i tratti in caso di eventi speciali e feste. Ma come fare per avere uno sguardo definito usando la matita nera in poche mosse?

E’ molto semplice, questo è un trucchetto che solitamente facciamo sin da quando siamo adolescenti. Prendete la matita, dopo aver messo il fondotinta e gli altri prodotti, colorate la rima inferiore dell’occhio. Aggiungete il mascara e il gioco è fatto! Potete anche mettere la matita nella rima superiore per dare un effetto più accentuato.

Se volete dare al vostro sguardo un tocco in più, prendete la matita e colorate la palpebra mobile, facendo una sorta di striscia come fosse l’eyeliner. Potete anche sfumarla nella parte esterna per avere un effetto ‘wow’. Vedrete che il risultato vi piacerà tantissimo!