La prossima settimana sarà davvero da dimenticare per questo segno zodiacale, ma non mancheranno buone notizie a lavoro: cosa accadrà.

La settimana che sta per entrare, purtroppo, non sarà favorevole per tutti i segni zodiacali. Se questo segno d’aria, infatti, avrà nuovamente la fortuna dalla sua parte e riuscirà a fare tutto quello che voleva fare, per questo segno zodiacale saranno sette giorni veramente da dimenticare! Insieme a quest’altri due di cui vi abbiamo recentemente parlato, anche questa stella dovrà parecchio faticare almeno fino a metà settimana.

Il mese di Novembre è stato parecchio altalenante, bisogna ammetterlo! Nonostante le previsioni facevano chiaramente pensare che potesse essere il mese della svolta e delle belle notizie per tutti i segni zodiacali, si è rivelato – come al solito – piuttosto ‘ambiguo’. Certo, c’è sempre chi è riuscito a trarre dei benefici ed, addirittura, ad arricchirsi, ma c’è anche chi ha sofferto parecchio e tenere duro.

La terza settimana di Novembre, come dicevamo poco fa, non sarà affatto facile per tutti i segni zodiacali. Anzi, per uno in particolare sarà decisamente da dimenticare. Durante i primi giorni, infatti, questo dovrà faticare davvero parecchio, ma quasi verso la fine della settimana prossima l’attenderà una bella notizia. Insomma, si capisce chiaramente che saranno dei giorni parecchio intensi.

Per questo segno sarà una settimana da dimenticare! Accadrà davvero l’impensabile

Pensavate che con l’arrivo di questa nuova settimana di Novembre tutti i problemi fossero risolti? Vi sbagliavate davvero di grosso! Anzi, sembrerebbe proprio che con i prossimi sette giorni questi peggioreranno, almeno per chi è nato sotto questa stella. Da quanto ci fanno sapere le prime previsioni astrali, infatti, sembrerebbe che la prossima settimana sarà veramente da dimenticare per un segno zodiacale in particolare. Non solo la sua pazienza verrà messa a dura prova dal suo partner, ma anche a lavoro sembrerebbe che le cose non vadano per il verso giusto. Si tratta di una notizia che, senza alcun dubbio, non vi avremmo mai voluto dare, ma che fa chiaramente intendere quanto saranno complicati i prossimi sette giorni. Ovviamente, ogni male non viene per nuocere: dovrete attendere metà settimana per riprendervi un po’! Proprio verso l’inizio del prossimo weekend, infatti, questo segno godrà della posizione a suo favore dei pianeti ed inizierà la scalata al successo.

Cari amici dei Pesci, siete proprio voi i diretti interessati di queste nostre parole! I primi giorni della prossima settimana, come dicevamo, saranno da dimenticare, ma riuscirete a riprendervi molto presto verso gli inizi del prossimo weekend. C’è, infatti, la possibilità che il lavoro che avete fatto nei giorni scorsi possa finalmente darvi il riscontro che attendavate da tempo, soddisfacendo alla grande voi stessi e il vostro capo. Promozione in arrivo? Chissà! Fatto sta che il vostro sforzo verrà ampiamente ricompensato.

A voi non sono mai piaciute le cose semplici ed adesso è arrivato il momento di dimostrare la vostra forza e caparbietà!