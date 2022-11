Se non vuoi dei capelli rovinati devi assolutamente fare questo prima di asciugarli: cambierà tutto

Se non vuoi dei capelli rovinati devi assolutamente sapere questo: prima di passare alla loro asciugatura fai questo gesto e guarda cosa accade.

Non solo il trucco – e proprio recentemente vi abbiamo raccontato cosa è necessario fare per evitare che l’ombretto sbavi – ma anche i capelli rappresentano il ‘punto di forza’ di ogni donna. Se da una parte, però, vi sono quelle persone che non prestano affatto attenzione alla loro chioma, dall’altra ci sono coloro che ci tengono particolarmente e che fanno di tutto per non rovinarla.

Che ci sia maggiore attenzione o no ai propri capelli, non possiamo assolutamente non dirvi che bisogna sempre mettere in pratica quei piccoli accorgimenti che ci permettono di non renderli sfibrati, bruciati o ispidi. Soprattutto quando si è abituati a passare piastre, phon con alte temperature, arricciacapelli e molto altro ancora, è indispensabile compiere un gesto che può risultare un vero e proprio salvavita per la nostra chioma.

Sono davvero tantissime le persone che sono solite compiere questo gesto prima di asciugare i capelli. Qualora, però, voi non foste tra queste, vi consigliamo di mettere in pratica sin da subito quanto stiamo per dirvi perché vi potrà risultare davvero molto utile. Cosa è importante fare, quindi, per non avere dei capelli rovinati? Scopriamolo!

Devi assolutamente sapere questo se non vuoi capelli rovinati: il gesto da fare prima di asciugarli

Che si abbia l’abitudine di piastrare i proprio capelli o sottoporli ad alte temperature, è sempre importante compiere un gesto prima di asciugarli per evitare che questi risultino rovinati col passare del tempo. Si tratta di un gesto che, molto probabilmente, in moltissimi già fanno, ma di cui pochissimi sanno la reale importanza. Non è un caso, infatti, se ad oggi non è una pratica molto comune e diffusa tra il mondo femminile. Eppure, così come è importante pettinarli prima di passare all’asciugatura, anche quest’altro gesto è di estrema importanza. Di che cosa parliamo?

Ricordate quando vi abbiamo quanto sia importante l’olio d’Argan per i nostri capelli e come questo possa andare a risolvere alcuni ‘spiacevoli’ problemi ai capelli? Quello che vi stiamo per dire è qualcosa di molto simile! Se anche voi avete una boccettina di olio in casa, iniziate a prendere l’abitudine di passarvi qualche goccia prima di asciugare i capelli. Fate in questo modo: mettetevi sul palmo della mano 2/3 gocce e poi iniziate a passarvela tra tutti i capelli. Siete curiosi di sapere il motivo? La risposta è semplicissima: l’olio d’Argan funge da termo protettore e protegge, per l’appunto, i capelli della alte temperature di phon ed altri eventuali arnesi del mestiere.

Se non lo fate già, vi consigliamo vivamente di iniziare a fare questo gesto. Vedrete che i vostri capelli saranno sempre perfetti.