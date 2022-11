Puoi anche urlargli che non stai bene, lui non muoverà un dito: è il segno più menefreghista

Il segno zodiacale più menefreghista in assoluto è colui che non muoverà nemmeno un dito quanto tu gli urlerai che non stai bene.

Sono tantissimi gli aspetti caratteriali che i segni zodiacali, purtroppo, influenzano negativamente. Da una parte, infatti, vi è sicuramente la sfacciataggine e l’egoismo, ma dall’altra parte c’è anche il menefreghismo. Si tratta di un comportamento che si assume, a volte anche involontariamente, nei confronti di chi ci è attorno e ci chiede aiuto senza nemmeno muovere un dito.

Qual è il segno zodiacale più menefreghista in assoluto? Che sia in un rapporto di coppia, in famiglia o, addirittura, professionale, colui che assume questo atteggiamento non è attento a niente e a nessuno, ma solo se stesso. Può essere paragonato al soggetto egoista, quindi? Sotto diversi punti di vista, assolutamente si! La persona menefreghista, infatti, è colui che non muove un dito anche se gli urli contro di non stare bene e che non è assolutamente disposto ad aiutarti.

Dalla descrizione appena fatta, quindi, si capisce chiaramente che avere a che fare con un segno zodiacale menefreghista non è assolutamente una cosa da niente. È il classico soggetto che o lo ami in tutte le sue sfaccettature oppure lo odi. Curiosi di sapere di chi parliamo esattamente?

Qual è il segno più menefreghista dello Zodiaco? Non l’avreste mai immaginato

È anche vero che, soprattutto, in amore bisogna amare ed accettare il proprio partner con tutti i suoi pregi e i suoi difetti, ma ci date ragione quando diciamo che avere a che fare col segno più menefreghista è davvero difficile, vero? Per lui, come dicevamo poco fa, non conta assolutamente nessuno. E, soprattutto, quando è in coppia, non s’interessa minimamente al benestare di entrambi, ma solo al suo. Certo, tante volte il menefreghismo non è assolutamente una caratteristica ‘negativa’. Assume, infatti, connotazione positive quando riesce a fare sempre di testa sua senza chiedere aiuto ad altri o, addirittura, senza ascoltare i consigli di altri. Quando, però, è in coppia e bisogna pensare non più solo a se stessi ma a due persone contemporaneamente, si capisce benissimo quanto questa ‘dote’ possa essere decisamente negativa.

Tra i diversi segni Zodiacali, quello più menefreghista è sicuramente la Bilancia. Certo, anche il Capricorno non scherza affatto, sia chiaro, ma questo segno di aria è sicuramente il più menefreghista, soprattutto in ambito amoroso. Chi è nato sotto questa stella, infatti, è solito dare attenzione a mille altre cose, anziché riservarlo per la sua dolce metà. Fate molta attenzione, però: quello che voi non riuscite ad apprezzare, lo potrà apprezzare qualcun altro e poi lì è davvero difficile tornare indietro.

A proposito, amici del Bilancia, avete letto cosa vi accadrà questa settimana? Sembrerebbe proprio che le stelle siano davvero dalla vostra parte in questi giorni.