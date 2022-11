D’ora in poi potrai cucinare evitando che gli odori invadano tutta la casa: un rimedio fenomenale

Con questi semplici accorgimenti, è possibile cucinare evitando cattivi odori: no, non è fantascienza, basta fare solamente questo.

Cucinare è indubbiamente un’attività comune alla maggior parte delle persone, anche per coloro che non amano particolarmente stare ai fornelli. Poco importa se si ha una famiglia numerosa o se si vive da soli, preparare da mangiare tocca davvero a tutti prima o poi. A prescindere comunque da quanto si cucini e se ci piaccia o meno, tutti devono fare i conti con un problema alquanto fastidioso e cioè i cattivi odori che si diffondono in ogni stanza della casa.

Impossibile non farci caso: dopo aver arrostito della carne o del pesce, fatto bollire delle verdure, cotto delle uova o, peggio ancora, dopo aver fritto alcuni cibi, è inevitabile sentire odori sgradevoli che invadono ogni angolo. Ovvio che, per limitare un po’ il danno, la prima cosa saggia da fare è aprire balconi e finestre per far cambiare l’aria.

A volte però questo sistema richiede troppo tempo e allora è meglio conoscere qualche trucchetto per far sì che gli odori spariscano più velocemente. Esiste infatti un metodo infallibile che vi soddisferà di certo. Tutto ciò che vi serve sono due prodotti naturali e il procedimento è davvero molto semplice.

Come cucinare evitando gli odori: dopo aver provato questo metodo non lo lascerai più

Diciamoci la verità: molte volte a farci storcere il naso quando c’è di mezzo la cucina non è la mancanza di volontà o una scarsa attitudine ai fornelli: il più delle volte a scoraggiarci è il pensiero delle stoviglie da lavare dopo oppure dei cattivi odori che impregneranno l’abitazione per giorni.

Per quanto riguarda il primo ‘scoglio’, se avete una lavastoviglie il problema è molto ridimensionato. Per il secondo, invece, è necessario sapere quale trucco adottare se si vuole evitare che l’aria diventi irrespirabile. Come sempre, vi suggeriamo il rimedio più conveniente sia in termini economici che pratici: non spenderete nulla e otterrete il risultato desiderato.

Dovete sapere che basta mettere in un pentolino dell’acqua e qualche fetta di limone e cannella. Fate bollire e vedrete che il decotto evaporando farà sparire in un batter d’occhio tutti i cattivi odori dalla vostra casa.

La cottura del pesce merita invece un consiglio a parte. Innanzitutto, quando lo si cucina, bisognerebbe lavare piatti e pentole con l’aggiunta di 2 cucchiai di bicarbonato di sodio al detersivo. Se si usa la lavastoviglie, invece, dopo aver cosparso il bicarbonato sulla superficie, si dovrebbe impostare un lavaggio intensivo. Infine, per mettere definitivamente k.o. l’odore del pesce cotto, un rimedio infallibile è far bollire dell’acqua con un rametto di rosmarino.

Provate a mettere in pratica questi trucchetti e fateci sapere come è andata.