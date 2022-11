Lascia da parte la classica lasagna di pasta: preparala così e guarda che novità, sarà squisitissima!

Se vuoi una lasagna che si allontana di parecchio dalla ‘classica’ di pasta devi assolutamente provare questo: guarda che novità!

Se anche voi siete ‘stanchi’ della classica lasagna di pasta, allora non possiamo fare a meno di consigliarvi questa sua alternativa, che vi farà leccare i baffi. Si tratta di qualcosa di cremosissimo, che riuscirà a mettere d’accordo proprio tutti.

Se anche voi avete degli ospiti a cena ed avete intenzione di lasciarli letteralmente a bocca aperta, non potete non seguire quello che stiamo per dirvi. Abbiamo appena scoperto, infatti, una succulenta ricetta di lasagna, che però non ha nulla a che fare con la solita di pasta. Che sia in bianco e con il classico, questo primo piatto è tra quelli che più riesce a soddisfare l’appetito di tutti. Quello che stiamo per proporvi, però, sortirà lo stesso effetto.

Dopo la ricetta alternativa degli gnocchi di patate, vogliamo assolutamente proporvi qualcosa di inedito, ma che ugualmente vi lascerà davvero senza parole. Iniziate a prendere carta e penna e ad annotarvi tutto quello che vi stiamo per dire. Siamo certi che riscuoterete un successo davvero impressionante: scopriamo insieme qualche cosa in più.

Non è la classica lasagna di pasta: preparala anche tu così, sarà davvero pazzesca

Se vi dicessimo che adesso stiamo per proporvi una ricetta insolita della lasagna? Come dicevamo, non si tratta di qualcosa di già di visto e rivisto, ma di qualcosa di completamente nuovo che vi farà venire l’acquolina in bocca solo a prepararla. Quello che, senza alcun dubbio, vi lascerà ancora più senza parole, è che prepararla c’è bisogno di un solo ingrediente. Quale? La risposta è semplicissima: le patate!

Avete letto proprio bene, si! Non solo la classica pasta e patate o, addirittura, delle succulenti patate ripiene, ma anche una vera e propria lasagna. L’avreste mai immaginato? Scopriamo insieme, però, cos’altro serve e, soprattutto, qual è il procedimento che occorre seguire.

½ di patate;

Besciamella;

300 grammi di speck;

Parmigiano grattugiato quanto basta;

Sale quanto basta.

Rintracciati questi ingredienti, non ci resta che passare alla preparazione di questa nostra lasagne di patate.

La prima cosa da fare è tagliare finemente le patate;

Fatto questo primo passaggio, iniziate a creare i primi strati. Versate sul fondo della teglia un bel cucchiaio pieno di besciamella, poi riponeteci sopra le patate ed in seguito lo speck. Infine, chiudete questo primo strato con della besciamella;

Ripetete questa operazione fino a quando non vi sono ultimati gli ingredienti a disposizione;

Passate a cuocere la vostra lasagna in forno a 200 gradi per circa 40 minuti.

Trascorso il tempo necessario, non vi resta che impiattare la vostra lasagna di patate e servirla ai vostri ospiti.

Vi assicuriamo che il successo è stra garantito!

Trascorso il tempo, vi assicuriamo che tirerete fuori una lasagna buonissima.

Ci proverete?