Pentole bruciate? Usa questo e vedrai che torneranno a splendere: bastano davvero poche mosse

Anche voi avete delle pentole bruciate in casa? Se usate questo, vi assicuriamo che ritorneranno a splendere: vi basteranno poche mosse.

Se il calcare è un bruttissimo imprevisto che può capitare a chiunque, anche le pentole bruciate non sono affatto da meno. D’altra parte, siamo soliti svolgere una vita così frenetica che sarà sicuramente capitato a tutti di dimenticarsi qualche cosa sul fuoco, rovinando non solo il pasto di quel momento ma anche le pentola. Siete curiosi di sapere com’è possibile rimediare a questo inconveniente?

Non solo dimenticare la carne da scongelare, ma anche dimenticare il cibo sul fuoco, bruciando tutto, è qualcosa che sarà capitato a tutti nella vita. Se, però, recentemente vi abbiamo svelato com’è possibile velocizzare il processo di scongelamento, adesso non ci resta che spiegarvi come sia possibile rimediare alle pentole bruciate? Con questo prodotto che vi diremo tra pochissimo, infatti, l’operazione sarà più semplice del previsto ed avrà un risultato davvero pazzesco.

Per dire ‘addio’ alle pentole bruciate con pochissime mosse, non puoi assolutamente fare a meno di fare quello che vi stiamo per dire. Tutto quello che vi occorre sono solo 5 minuti di tempo e 3 prodotti specifici, poi tutto viene da sé. Curiosi di saperne di più?

Dici ‘addio’ alle pentole bruciate con questo: il risultato sarà fenomenale

Se anche è capitato di dover buttare le pentole d’acciaio dopo averle bruciate, forse è arrivato il momento di sapere com’è possibile ‘salvarle’ dalla spazzatura. Anche a voi, senza alcun dubbio, vi sarà successo di dimenticarvi il pranzo o la cena sul fuoco e di aver rimediato solo una pentola completamente annerita ed il cibo completamente da gettare nella spazzatura. Con questo trucchetto che vi stiamo per dire non vogliamo assolutamente precludere la possibilità che questo possa accadere di nuovo, ma solo che non butterete più le pentole nella spazzatura. Com’è possibile?

Per salvare dalla spazzatura le pentole annerite, non dovete fare altro che usare:

Detersivo per piatti;

Bicarbonato;

Una semplicissima spugnetta per piatti.

Tutti oggetti, da come si può chiaramente comprendere, facilmente rintracciabili in cucina. Una volta riuniti, seguite questo procedimento:

Appoggiate le pentole bruciate con un canovaccio, quello solito che usare in cucina;

Rivoltatela verso il basso e fato in modo che il fondo della pentola, quindi la parte bruciata, venga completamente ricoperta con del bicarbonato;

Cosparso il bicarbonato, aggiungeteci del sapone;

Iniziate a strofinare energicamente fino a rimuovere lo sporco e lo bruciato.

Il gioco è fatto! Con solo tre ingredienti e pochissime mosse, la vostra pentola ritornerà a splendere e sembrerà essere nuova.

Sapevate di questo trucchetto? Se la risposta è negativa, lo inizierete ad usare anche voi? Noi non ne possiamo fare a meno!