Appena dopo il parto ha scoperto di essere di nuovo incinta: i bambini hanno 11 mesi di differenza d’età

Diventare madre e padre è il sogno di molte persone e quando quel desiderio inizia a crescere diventa la cosa che più si vuole realizzare al mondo. Non sempre si riesce con facilità a restare incinta, ci sono migliaia e migliaia di persone che nella loro vita, prima di avere un bambino, hanno affrontato lunghi percorsi. Qualche giorno fa la stessa Jennifer Aniston ha confessato in un’intervista ad Allude di aver provato ad avere un figlio.

L’attrice ha raccontato di aver tentato ogni modo per diventare madre affrontando uno dei temi più difficili di cui parlare, l’infertilità. Ha anche provato la fecondazione in vitro, ha rivelato, ma alla fine non è riuscita a diventare madre. Non solo ha portato con sè in tutti questi anni questo dolore ma ha anche dovuto affrontare il giudizio dei media che l’hanno accusata di pensare soltanto alla carriera e di non volere una famiglia.

La Aniston ha trovato il coraggio di affrontare l’argomento e lo ha fatto di recente, in una importante intervista. Quando si diventa genitore le responsabilità crescono e l’attenzione è maggiore. Da sempre, ogni giorno, si ascoltano storie importanti, belle ed emozionanti, e storie anche molto particolari. Quella che stiamo per raccontarvi ha proprio del particolare. Infatti una donna dopo aver partorito ha scoperto di essere di nuovo incinta: i bambini hanno oggi 11 mesi di differenza.

Sono tante le storie di genitori che ogni giorno ascoltiamo, alcune belle, qualcuna difficile da manifestare e altre sono particolari. Ed è particolare la storia di una donna, nota su tiktok, che dopo aver partorito, ha scoperto di essere di nuovo in dolce attesa. Questa è una storia che trova radice nel 2020, quando la tik toker Lorena Hinnawy ha dato alla luce Massimo, nato il 27 novembre 2020.

La donna dopo aver trascorso dei giorni in ospedale è tornata a casa e poco dopo ha scoperto di essere di nuovo incinta. A mettere al corrente tutti è stata proprio lei con un video sulla piattaforma social, video che ha poi ricevuto oltre 300 mila visualizzazioni: “Tornare a casa dall’ospedale con un bambino solo per scoprire che sono di nuovo incinta”, aveva detto nella registrazione.

Camilla, questo il nome della secondogenita di Lorena, è nata dopo meno di un anno, il 26 ottobre 2021. Ha dato il soprannome ai figli di ‘gemelli irlandesi’, proprio perchè sono nati a 12 mesi di distanza, in realtà Massimo e Camilla hanno soltanto 11 mesi di differenza. Questa è la storia di questa bellissima mamma ma ci sono anche molte altre mamme famose che hanno vissuto lo stessa situazione della tiktoker.