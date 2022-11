Lavare la tappezzeria non sarà più un problema: la soluzione ce l’hai proprio in casa

Lavare la tappezzeria non sarà più un problema per te: forse non lo sai ma la soluzione ce l’hai proprio in casa.

Ogni giorno ci impegniamo nella pulizia della casa ma anche di altri ambienti, che sia il nostro giardino o anche la macchina. Prestiamo una certa attenzione quando ci dedichiamo a questo tipo di lavoro e usiamo anche diversi detersivi. Questi li andiamo a comprare al supermercato o nei negozi adatti. Molte volte però capita che non abbiamo in casa quel prodotto che ci serve e in quel caso o rimandiamo la pulizia o mettiamo in pratica i cosiddetti metodi della nonna.

Infatti possiamo creare delle miscele con gli ingredienti e le sostanze che ci ritroviamo. Anzi, sono anche molto efficaci per risolvere dei problemi che da tempo ci tartassavano. Per esempio: a tutti capita di sentire dei brutti odori in casa, sapete come potete fare per risolvere il problema? Se usate l’aspirapolvere e avete quella con il sacchetto aggiungete al suo interno una stecca di cannella e vedrete che quando la azionerete si sentirà un buon profumo. In sostituzione potete anche intingere un foglio di carta con degli oli essenziali agli agrumi e metterlo all’interno: il risultato sarà lo stesso.

Se per caso la vostra aspirapolvere è quella con il serbatoio dell’acqua, potete aggiungere dentro le gocce degli oli essenziali o anche del profumo: difficile dopo non sentire quell’odore inconfondibile che si aggirerà per la vostra dimora. Questo è uno dei tanti metodi che potete mettere in pratica invece di utilizzare i soliti prodotti comprati. Un altro problema che in molti riscontrano è il lavaggio della tappezzeria. Con questo termine si intendono i rivestimenti delle pareti, gli interni delle auto, le parti dei mobili e tutti i tessuti, i pellami e la carta da parati che vengono utilizzati come rivestimento. Ebbene, anche in questo caso vi lasciamo alcuni consigli su come lavarli.

Lavare la tappezzeria non sarà più un problema: la soluzione ce l’hai a portata di mano

Come lavare la tappezzeria senza l’utilizzo di prodotti comprati al supermercato? Abbiamo alcuni consigli utili da darvi che potete mettere in pratica quando vi manca il detersivo giusto. Infatti con gli ingredienti e le sostanze che abbiamo in casa possiamo creare diverse miscele.

Sicuramente per lavare la tappezzeria ma anche la moquette il vaporetto è l’elettrodomestico giusto che potete usare quotidianamente. Questo infatti igienizza e con il suo getto di vapore è in grado di pulire bene le superfici. Se per caso le macchie sono molto forti allora usate la gomma pane. Ma non solo questo, uno dei prodotti che quasi tutti hanno in casa e che potete usare per lavare la tappezzeria è la schiuma da barba: lo sapevate?

Infatti la schiuma è un prodotto in grado di eliminare le macchie e far risplendere le superfici. Attenzione ovviamente a non esagerare perchè potreste creare l’effetto contrario. Naturalmente non per tutti i tipi di tessuto può essere utilizzata: fate attenzione.