Pensate anche voi che sia una vera e propria fatica far mangiare i broccoli ai bimbi? Prova questa ricetta: ne usciranno pazzi!

Se con un bel dolcetto al cioccolato riesci a mettere d’accordo tutto i bimbi, con i broccoli non sortirai lo stesso effetto. Anche questi, così come a tutti gli altri tipi di verdura, dispone di tantissime proprietà benefiche ed è necessario che pure i più piccoli si abituino a mangiare anche un po’. Che cosa bisogna fare, però, se proprio non riescono? Abbiamo appena scoperto una ricetta che fa al caso vostro!

Se proprio recentemente vi abbiamo spiegato come sia possibile far mangiare un bel piatto di minestrone ai più piccoli, adesso non possiamo fare a meno di dirvi come usciranno completamente pazzi per i broccoli se li cucinerete in questo modo.

Nel corso di queste settimane, ci è capitato più volte di dirvi come sia possibile far lavorare molto la fantasia in cucina e di come, in determinate occasioni, ci si può distaccare dalle ricette tradizionali per provare qualcosa di nuovo, ma di ugualmente succulento. Stavolta vogliamo dirvi come cucinare dei semplicissimi broccoli se si vi vuole conquistare il palato dei più piccoli.

Se cucini così i broccoli anche i tuoi bimbi ne usciranno matti: provaci ed ammira il risultato

Dopo avervi riproposto un succulento secondo piatto a base di limone, adesso non possiamo fare a meno di dedicare questo nostro articolo ai più piccoli. Di seguito, come dicevamo poco fa, vi diremo come sia possibile far mangiare loro dei semplicissimi broccoli senza fare troppe storie. A rendere ancora più gustosa questa verdura non sarà solo del formaggio, ma anche un cuore cremoso e filante.

Se proprio non sapete più come far mangiare i broccoli ai vostri bimbi, vi consigliamo vivamente questa ricetta. Stiamo parlando dei buonissimi burger di broccoli, che solo a prepararli faranno venire l’acquolina in bocca. Per la loro preparazione ci occorre:

80 grammi di parmigiano grattugiato;

½ kg broccoli;

Pane grattugiato;

Sottiletta (è consigliabile una sola, ma la quantità è a vostro piacimento);

Sale e olio.

Reperiti tutti gli ingredienti, non ci resta che spiegarvi il procedimento da seguire:

Cuocete i broccoli e, dopo averli fatti raffreddore, poneteli in una ciotolina e schiacciateli in modo da far uscire una poltiglia;

Aggiungete a questo miscuglio, il parmigiano e continuate a mescolare;

Rivestite un piano di lavoro con la carta forno e pane grattugiato e, con l’aiuto di un coppapasta, iniziate a formare un primo strato di broccoli. Livellatelo, poi, per bene ed al centro metteteci una sottiletta. Richiudete, infine, con un altro strato di broccoli;

Dopo aver fatto riposare i vostri burger in frigo, passate alla loro cottura per circa 5 minuti in padella.

Et voilà, la vostra cena alternativa per i vostri piccoli è servita!

Provateci anche e vi assicuriamo che i vostri bimbi vi chiederanno addirittura il bis.