Che guaio! La lavatrice macchia i panni: ti spiego come risolvere in due minuti

Anche a voi la lavatrice è solita macchiare i panni? Un vero e proprio guaio: ti spiego com’è possibile risolvere in due minuti.

Quante volte vi è capitato di tirare fuori dalla lavatrice dei panni completamente macchiati? La funzione principale di questo elettrodomestico, lo sappiamo benissimo, è proprio quella di lavare, disinfettare e fare ritornare qualsiasi capo d’abbigliamento o molto altro ancora come se l’avessimo appena acquistato, ma quante volte può capitare l’esatto contrario?

Ricordate quando vi abbiamo spiegato che tirare fuori dalla lavatrice un bucato appena lavato che non odora è un importante campanellino d’allarme? Forse non tutti lo sanno, ma anche quando ci rendiamo conto che i panni appena lavati sono ugualmente macchiati c’è qualcosa che non va del nostro elettrodomestico. Non solo, infatti, questo può essere un segnale di qualche malfunzionamento della lavatrice, ma anche di uno sbagliato uso dell’ammorbidente.

Che cosa occorre fare, quindi, quando ci si rende conto che i panni appena tirati fuori dalla lavatrice sono ugualmente macchiati? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa e vi assicuriamo che, in un vero e proprio batter baleno, risolverete il problema una volta per tutte.

La lavatrice macchia i panni? Un vero e proprio danno: come risolvere!

Appurato che è importantissimo fare manutenzione alla nostra lavatrice per garantire una perfetta funzionalità, non possiamo assolutamente nascondervi che – nonostante tutte queste accortezze – anche questo elettrodomestico può iniziare a dare i numeri. Non solo, infatti, può capitare che i panni escano maleodoranti nonostante il lavaggio, ma anche che addirittura escano macchiati. Che cosa accade in questa situazioni? Come dicevamo, i problemi possono essere diversi! Può, infatti, accadere che il cestello sia talmente pieno di panni da lavare che il detersivo non riesce a penetrare perfettamente. O che, magari, avete utilizzato troppo ammorbidente. Se, invece, siete sicuri che né avete messo troppi panni o che non avete usato l’ammorbidente, state certi che il problema proviene dal vostro stesso elettrodomestico.

Qualora anche voi abbiate questi tipi di problemi, sappiate che dovete immediatamente contattare qualcuno di esperto perché voi da solo non saresti in grado di risolvere. Se i vostri panni escono dalla lavatrice nuovamente macchiati, infatti, può essere che ci siano dei danni al sifone, alla cinghia o, addirittura, ai cuscinetti e alla resistenza. Dei danni, da come si può chiaramente comprendere, non da poco e che – se inosservati – possono comportare un’unica conseguenza: la ‘rottamazione’ della lavatrice e l’acquisto di una nuova. Pertanto, oltre alla pulizia accurata della lavatrice almeno una volta al mese, non ci resta che consigliarvi di fare attenzione a questi piccoli ‘segnali’ ed allertare qualcuno di esperto appena vi rendete conto che il vostro elettrodomestico non funziona come dovrebbe.

Prevenire è meglio che curare, si dice. In effetti, in casi come questi è decisamente meglio giocare d’anticipo.