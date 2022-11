Avrai dei bicchieri splendenti se usi una tazza di questo ingrediente per il lavaggio: devi fare in questo modo e il risultato ti soddisferà.

Abbiamo tantissime cose da fare in casa, come pulire i pavimenti, i vetri, gli utensili che utilizziamo, gli immobili e dobbiamo sempre prestare una certa attenzione. Infatti il minimo errore potrebbe provocare un danno. Solitamente facciamo le grandi pulizie quando siamo più liberi, spesso scegliamo un giorno della settimana mentre negli altri le facciamo in modo superficiale.

Abbiamo una vasta scelta di detersivi che troviamo disponibili al supermercato. Per ogni ambiente o zona ci sono tantissimi prodotti diversi. In alternativa però, molti già lo sapranno, possiamo mettere in pratica dei metodi fai da te. Per esempio se in casa sentite sempre quegli odori non proprio gradevoli, potete fare in questo modo: se avete l’aspirapolvere potete mettere nel sacchetto una stecca di cannella o potete intingere un foglio con degli oli essenziali agli agrumi. Quando la azionerete vedrete che questa emanerà un buon profumo.

Questo è uno dei tanti metodi alternativi ma ce ne sono moltissimi. Spesso i bicchieri non sono splendenti come vogliamo. Anche dopo averli lavati risultano sempre con qualche macchia. Ebbene, anche in questo caso abbiamo la soluzione che fa al caso vostro: se usate una tazza di questo ingrediente nel lavaggio vedrete che brillantezza!

Avrai dei bicchieri splendenti se usi una tazza di questo ingrediente per il lavaggio: resterai davvero sorpreso!

Tra i metodi alternativi che possiamo mettere in pratica ci sono alcuni che possono essere creati con gli ingredienti che abbiamo in casa. Anche quando qualcosa è scaduto possiamo riutilizzarlo e non buttarlo. Per esempio se avete del lievito che ha superato la data di scadenza, sicuramente non può essere utilizzato in cucina, ma se sciolto in acqua in altro modo sì: ma come, vi chiederete?

Se lo usate nelle piante vedrete che col tempo queste torneranno ad essere bellissime e rigorose e i fiori saranno meravigliosi. Anche con l’aceto potete realizzare molti dei metodi fai da te. Forse non lo sapete ma può essere usato per lavare i bicchieri. Questi torneranno a brillare più di prima. Cosa dovete fare? Innanzitutto bisogna lavarli prima con il sapone per i piatti, come facciamo nella quotidianità. Come seconda fase, dobbiamo riempire una bacinella con acqua calda e aggiungere una tazza di aceto.

Poi ad uno ad uno immergiamo i nostri bicchieri e in seguito li asciughiamo. Vedrete che otterrete il risultato sperato: torneranno splendenti. Questo metodo con l’aceto è efficace anche con gli oggetti in cristallo. Prestate una maggiore attenzione perchè sono molto delicati da pulire e potrebbero facilmente rompersi. Anche in questo caso il risultato vi soddisferà: provatelo, non ve ne pentirete assolutamente!