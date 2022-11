Non in lavatrice e nemmeno in asciugatrice: i vestiti saranno profumatissimi se fai così dopo il lavaggio, il risultato è assicurato.

Uno dei problemi che molte volte riscontriamo in casa sono i cattivi odori. Spesso nonostante abbiamo lavato e profumato gli interni si percepisce ancora in giro un odore sgradevole. Ci sono tanti metodi fai da te che possiamo mettere in pratica per evitare che ciò accadi ripetutamente.

Per esempio, se volete sentire nell’aria di casa una bella fragranza potete fare in questo modo: avete l’aspirapolvere? Dovete semplicemente mettere dentro al suo sacchetto un cucchiaio di cannella e azionarla. Vedrete che nel giro di pochi minuti si sentirà un profumo indimenticabile. Lo stesso potete fare se avete quella con il serbatoio dell’acqua. All’interno versate delle gocce di olio essenziale agli agrumi e appena la andrete ad utilizzare sentirete che freschezza.

I cattivi odori sono persistenti anche nel bagno. Anche in questo caso abbiamo la soluzione. Se il problema proviene proprio dal wc, mettete dentro un bicchiere di collutorio e tirate lo scarico al mattino. La freschezza che sentirete vi lascerà stupiti! Spesso anche i vestiti, nonostante li abbiamo lavati con i detersivi specifici, non profumano come vorremmo. Ebbene, non ci crederete ma anche in questo caso abbiamo l’alternativa giusta. Esiste un metodo che potete ripetere dopo il lavaggio: vedrete che i vostri capi saranno super profumati!

Dopo aver indossato una maglia o un pantalone, siamo soliti lavarli se sono sporchi o puzzano di sudore. Se non lo facciamo a mano li mettiamo in lavatrice, dividendo i colori e usando i giusti detersivi. Capita molte volte che nonostante il lavaggio, non abbiano un buon odore. Volete risolvere questo piccolo ‘problema’? Abbiamo la soluzione che fa al caso vostro: seguite questi passaggi e non ve ne pentirete!

Non in lavatrice e nemmeno in asciugatrice, non saranno questi elettrodomestici a risolverlo ma il ferro da stiro. Vi chiederete in che modo, seguite questi passaggi. Non vi serve altro che dell’acqua, circa 250 ml e delle gocce di olio essenziale agli agrumi: potete scegliere la fragranza che più vi gusta. Andrete poi a versare l’acqua e le gocce in una ciotola mescolandoli.

Con l’aiuto di un imbuto versate il liquido in un contenitore. Poi prendete il ferro da stiro, mettete quanto basta in quel piccolo serbatoio il composto e attivate l’elettrodomestico. Vedrete che quando stirerete i vestiti, attraverso il vapore del ferro, assorbiranno il profumo dell’olio che avete messo nell’acqua. Potete creare questa fragranza con gli oli essenziali ma anche con gocce di limone o altri ingredienti: scegliete quelle che più vi piacciono! Sentirete come profumeranno i vostri capi!