Più bianco non si può: gli asciugamani saranno impeccabili e non avrai bisogno della candeggina

Più bianco non si può: i tuoi asciugamani saranno impeccabili e non avrai bisogno della candeggina per il lavaggio.

Ogni giorno le pulizie in casa non finiscono mai. C’è chi le fa appena si sveglia e chi invece, andando a lavoro, preferisce farle al ritorno o la sera prima. Il tempo non basta mai dato che ci sono tantissime cose da fare. Bisogna lavare i pavimenti, gli utensili che utilizziamo, i vetri e così via.

Per farlo possiamo usare i normali detersivi che compriamo al supermercato o, in molti già lo faranno, creare delle sostanze con gli ingredienti che abbiamo già. Ci sono tanti piccoli problemi che possono essere risolti con metodi fai da te. Ve ne sveliamo uno proprio adesso, siete curiosi di scoprirlo? Nel vostro frigo c’è sempre un odore sgradevole nonostante lo abbiate pulito e disinfettato nel modo corretto utilizzando i vostri prodotti? Allora in questo caso prendete un tappo di sughero: vi domanderete a cosa vi servirà questo insolito oggetto, ebbene, non lo immaginate ma vi sarà molto utile.

Tagliatelo a metà e sopra versate qualche goccia di olio essenziale agli agrumi. Prendetelo e poggiatelo su un piatto, che andrete ad inserire nel frigo. Vedrete che nel giro di qualche giorno si sentirà dall’interno un profumo che non dimenticherete: sarà come una calamita. Questo è uno dei problemi che molte persone riscontrano in casa ma tra i tanti, possiamo citarne un altro. Anche in questo caso abbiamo la soluzione giusta: i vostri asciugamani non sono più come una volta e tendono ad essere troppo gialli? Con questo metodo che non prevede l’uso della candeggina torneranno bianchi come prima.

Gli asciugamani dopo diverso tempo tendono ad essere gialli anche dopo averli lavati con la candeggina. E’ un problema che solitamente riscontriamo tutti dopo averli utilizzati molte volte. Abbiamo per voi la soluzione per farli ritornare bianchi ma senza l’uso della candeggina. Vi chiederete in che modo, ve lo sveliamo subito.

Per far tornare il tessuto del suo colore bianco, forse non lo sapete, ma ci sono vari ingredienti che potete usare. Il bicarbonato ha diverse proprietà e tra queste c’è quella di sbiancare. Dovete semplicemente versarne qualche cucchiaio dentro ad una bacinella contenente acqua calda e in seguito inserire gli asciugamani: il risultato vi sbalordirà. Dopo qualche ora lasciati in acqua, li andrete a prendere e a lavare nuovamente.

Lo stesso procedimento potete farlo con l’aceto. Una volta che avete inserito i tessuti dentro la bacinella lasciateli anche in questo caso in ammollo per qualche ora o anche tutta la notte. Dopo questo tempo sciacquateli mettendo in atto il normale lavaggio. Non crederete ai vostri occhi, avevate la soluzione proprio in casa.