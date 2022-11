Ti svelo il segreto per sbucciare velocemente le castagne senza bruciarti: da ora sarà un gioco da ragazzi

Sapete com’è possibile sbucciare velocemente le castagne senza bruciarsi? È proprio questo il segreto: provaci e vedrai che sarà facilissimo!

Sentite anche voi quest’odore di castagne nell’aria? Con l’arrivo dell’autunno, questi primi frutti hanno iniziato ad arricchire le nostre tavole e rendere ancora più saporiti i pranzi in famiglia. Che siano bollite, cotte al forno e le classiche caldarroste, le castagne riescono facilmente a mettere tutti d’accordo. È solo uno il problema che, ad oggi, le rende leggermente fastidiose da cucinare: togliergli la buccia!

Per quanto sono buonissime e piene di proprietà, non possiamo fare a meno di nascondere quanto sia davvero faticoso sbucciare le castagne. Soprattutto quando si sono appena tolte dal fuoco e sono ancora bollenti, è davvero complicato togliere la buccia dei frutti e gustarne la polpa senza scottarsi. È proprio per questo motivo che siamo pronti a svelarvi il segreto che rende quest’operazione semplicissima e veloce da fare, ma soprattutto sicura per le vostre mani.

C’è un segreto per sbucciare velocemente le castagne senza bruciarti le mani? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si. Fate molta attenzione, però, non intendiamo quello di passarle in un panno umido subito dopo la loro cottura sulla brace, ma di molto altro ancora! Scopriamolo insieme.

Come sbucciare velocemente le castagne senza bruciarti: il metodo a cui in pochi hanno pensato

Se proprio recentemente vi abbiamo svelato come sia possibile scongelare un pezzo di carne velocemente, adesso non possiamo fare a meno di dirvi quanto sia fattibile sbucciare le castagne senza bruciarsi le mani. In moltissimi, infatti, credono che non sia affatto possibile e che per gustarsi questo frutto bisogna ‘soffrire’, ma invece non è affatto così. Se volete assaggiare della castagne e non avere l’incubo di scottarvi le mani, siete incappati proprio nell’articolo giusto. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che ci siano dei segreti facilissimi da mettere in pratica a seconda della cottura che si sceglie di dare ai nostri frutti.

Recentemente, infatti, vi abbiamo spiegato come sia possibile sbucciarle senza problemi se cotte sulla brace, ma se invece le bolliamo? Anche in questo caso, la mossa da fare è totalmente semplice! Per sbucciare velocemente e facilmente le castagne bollite, infatti, non dovete fare altro che aggiungere un po’ di olio di oliva all’acqua di cottura. In questo modo, la buccia si ammorbidirà e sarà facile da scartare. Se, infine, preferite una cottura al forno, il passaggio da eseguire è lo stesso di quello fatto con le caldarroste.

Abbiamo sottointeso un passaggio da fare, ma sappiate che è molto importante: prima di cuocere le vostre castagne, incidetele! Non tagliatele completamente a metà, ovviamente, ma fate un taglio abbastanza lungo in modo da garantire una cottura perfetta della castagne.

Un vero e proprio gioco da ragazzi, non trovate?