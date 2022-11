Bastano solo 3 ingredienti per fare una torta budino che conquisterà tutti i tuoi ospiti: devi provarla subito, tutti ti chiederanno il bis!

I dolci sono un alimento che piace quasi a tutte le persone anche se alcune preferiscono di gran lunga il salato. Quando dobbiamo preparare un pranzo o una cena dedichiamo molto tempo alle varie pietanze da fare, mettendoci tutto il nostro impegno. Anche se non siamo esperti, se abbiamo degli ospiti in casa, pensiamo a cosa creare per sorprenderli al meglio.

Tra i piatti a cui dedichiamo una particolare attenzione non possiamo non pensare proprio al dolce. E’ l’ultima portata dopo la frutta ed è molto amata. Abbiamo un infinito numero di ingredienti, di conseguenza possiamo realizzarne tanti e anche molto diversi tra loro. Possiamo creare qualcosa di già noto o dare libero sfogo alla nostra fantasia. Per caso avete un evento da festeggiare con qualche amico o in famiglia? Volete sorprenderli con una torta di cui non dimenticheranno la bontà ma non siete dei grandi pasticcieri? Abbiamo una ricetta semplicissima da fare con solo 3 ingredienti.

Seguite i passaggi che stiamo per darvi e vedrete che il risultato sarà squisito: la vostra torta budino conquisterà i vostri ospiti e anche il vostro palato!

Bastano solo 3 ingredienti per fare una torta budino che conquisterà i tuoi ospiti: è da leccarsi i baffi!

Con i tantissimi ingredienti che ci sono possiamo creare tantissime pietanze, che sia un primo o un secondo, e possiamo realizzare moltissimi dolci diversi. Oggi vogliamo lasciarvi la ricetta per fare un dolce per i vostri ospiti: bastano solo 3 ingredienti e pochissimi minuti per creare una torta budino da far venire l’acquolina in bocca.

Partiamo da quello che vi serve per realizzarla:

400 gr di crema di nocciole

620 ml di latte

15 gr di agar-agar (questo prodotto è utilizzato come gelificante naturale)

Cacao in polvere

Preparazione: prima cosa da fare dovete prendere il latte e versarlo in una pentola insieme all’agar-agar e mescolare in modo che questo ingrediente si sciogli. Come seconda operazione, dovete mettere tutto sul fuoco e aggiungere la crema di nocciole. Procedete ad amalgamare bene. Dopo aver girato potete togliere il composto dai fornelli e versarlo in una teglia circolare.

Adesso è il momento di metterla in frigo per circa 4 ore. Quando questo tempo dettato sarà passato potete prendere la torta, toglierla dal contenitore girandola e ponendola su un vassoio o in un piatto. Servitela ai vostri ospiti spolverando sopra il cacao in polvere. Vedrete che la vostra torta budino lascerà i vostri invitati senza parole: sarà morbida e gustosa, tanto che vi chiederanno il bis. Provate a farla, vi bastano pochi ingredienti, pochi minuti e dovrete attendere soltanto 4 ore per consumarla.