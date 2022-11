Devi metterla sulle ciglia prima ancora di usare il mascara e avrai un effetto voluminoso: segui questi semplici passaggi.

Chi ama truccarsi cerca sempre di sperimentare effetti nuovi e colori diversi, cercando di non eseguire sempre lo stesso e dare al viso il medesimo valore. Chi non sa farlo solitamente tende ad usare quei pochi cosmetici giusto per dare un po’ di colore al volto. Anche quando però dobbiamo fare soltanto la spesa o uscire un pomeriggio, capita spesso che scegliamo di fare un trucco leggero con pochi prodotti.

Per esempio, per avere un effetto naturale utilizziamo il fondotinta, il correttore per coprire le occhiaie e le imperfezioni, mettiamo del mascara (ricordate di metterlo facendo ondulazioni o a zig zag) e infine la cipria. Pochi prodotti che servono a dare un effetto acqua e sapone. Se volete usare anche l’ombretto prima di usare il mascara scegliete un colore chiaro in modo da non appesantire l’occhio e renderlo comunque al naturale.

Ci sono molti segreti che non conosciamo e che possono essere messi in pratica durante le fasi del make up. Gli esperti del mestiere li conoscono tutti, sono loro infatti in grado di creare dei capolavori e di usare mille colori diversi, cosa che noi a casa non facciamo perchè non ne siamo capaci. C’è chi ha la mano e il talento e chi invece si accontenta di quello che sa fare. C’è un piccolo trucchetto che vogliamo svelarvi per dare alle vostre ciglia un effetto voluminoso: dovete farlo prima di mettere il rimmel.

Quando dobbiamo uscire solitamente prima di oltrepassare la porta di casa ci trucchiamo. Ci sono tantissime persone che si sentono come dire ‘protette’ con il trucco e non escono mai senza. Spesso il make up ci aiuta a coprire delle imperfezioni che non vogliamo far vedere o anche, per esempio, le occhiaie, non ci piacciono e cerchiamo di nasconderle con il correttore e i vari prodotti.

Grazie ai tantissimi cosmetici possiamo creare effetti diversi e realizzare un make up incredibile, se siamo capaci. Ci sono alcuni segreti in questo campo che i meno esperti non conosceranno. Ecco che oggi vogliamo svelarvi uno che vi sarà molto utile: le vostre ciglia sono sempre molto sottili e poco folte nonostante le curiate e utilizziate un mascara adatto? Abbiamo la soluzione che fa al caso vostro.

Dovete fare in questo modo: prendete la cipria che avete nel vostro beauty e mettetela sopra alle ciglia usando uno scovolino pulito o un pennello ma senza esagerare. Successivamente applicate il mascara: vedrete che avrete un effetto super voluminoso! Non dimenticate che il rimmel deve essere messo facendo ondulazioni o a zig zag.