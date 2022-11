Pensaci ed informati bene prima di comprare una pianta da appartamento: queste qui sono velenose

Pensaci ed informati bene prima di comprare una pianta da mettere nell’appartamento: queste qui sono davvero velenose.

La nostra casa rispecchia la nostra personalità o almeno vorremmo che fosse così. Quando scegliamo il luogo dove vivere, che sia provvisorio o per sempre, lo facciamo con cura e con un’attenzione particolare. Dopo averla presa in affitto o acquistata ci mettiamo all’opera, alla ricerca dell’arredamento che più ci piace. Sono tanti i dettagli che possiamo curare, oltre ai mobili bisogna anche ‘abbellirla’ con oggetti e quadri da appendere alle pareti.

Anche prendere delle piante è tra le scelte che presentiamo nel nostro foglio, per ricordare cosa comprare e cosa abbiamo già preso. Tutti sapranno che ci sono delle piante che sono molto pericolose. Chi è più esperto lo saprà sicuramente ma per coloro che non conoscono le proprietà che possiedono risulta molto più difficile scoprirlo. Dobbiamo pur dire che spesso, anche informandoci e leggendo su internet, guardando tantissime immagini, è complicato distinguerle.

In questo caso vi consigliamo di prestare una maggiore attenzione nella scelta, magari chiedendo ad un esperto: il motivo? Ci sono alcune piante che noi consideriamo innocue, che in realtà non lo sono. Spesso sono proprio quelle che scegliamo da mettere in casa. Vediamo insieme quali sono quelle considerate velenose e pericolose per la salute.

Pensaci e informati bene prima di comprare una pianta da appartamento: alcune sono molto velenose

Tutti avranno qualche piantina in casa ma non tutti sanno però che alcuni tipi di piante sono pericolose. Il motivo è da collegare alle loro proprietà non benefiche per la nostra salute. Ci sono alcuni tipi, infatti, che non bisogna tenere in casa: possono avere gravi conseguenze. Vediamo insieme quali sono.

Forse neanche lo immaginate ma la stella di Natale è pericolosa: questa ha proprietà tossiche. Dovete fare molta attenzione perchè il rompersi di una foglia o di un rametto porterebbe alla fuoriuscita di lattice bianco, questo provoca irritazione da contatto e reazioni cutanee. L’Oleandro è una pianta da siepe che si trova spesso in giardino: è pericolosa perchè contiene l’oleandrina che agisce a livello cardiaco causando aritmie che possono portare a gravissime conseguenze.

Il Filoeandro oltre a possedere tante proprietà benefiche contiene anche una sostanza tossica lattiginosa che può provocare problemi sia attraverso il contatto sia con l’ingestione. Anche il Lauroceraso è un tipo di pianta molto pericoloso che, come l’oleandro, può anche portare alla morte se non si ha una maggiore cura. L’Azalea è bellissima da vedere ma nasconde dietro questa particolare avvenenza una sostanza tossica che se ingerita può portare ad infiammazione del cavo orale, ma anche a convulsioni, nausea, vomito, diarrea. Sono tantissime le piante velenose, ecco perchè vi consigliamo di scegliere con attenzione quelle adatte da appartamento.