Una funzione che cambia tutto: Whatsapp lascia gli utenti senza parole con questa novità; in cosa consiste e cosa si potrà fare con l’app.

Aggiornamenti su aggiornamenti rendono, di volta in volta, Whatsapp un’app sempre più interessante. Si tratta di una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo, che ha letteralmente stravolto il modo di comunicare di ognuno di noi. Attraverso Whatsapp è possibile interagire con una quantità innumerevole di persone in pochissimo tempo, inviando messaggi, immagini, note vocali o documenti. Ma non è finita qui…

Come abbiamo detto, le novità inserite nell’app sono in continuo aumento, come l’introduzione dei sondaggi nelle chat, una nuova funzione lanciata solo qualche giorno fa. Ebbene, ben presto potrebbe arrivare una nuova, incredibile, funzione che ti permette di fare qualcosa di assolutamente impensabile, direttamente dalla chat. Di cosa si tratta? Ti raccontiamo tutto nel dettaglio.

Whatsapp, novità assoluta: una funzione che ti permette di fare qualcosa di incredibile

Una nuova funzione che non è stata ancora introdotta ma che, al momento, è in via di sperimentazione. Se andasse in porto, però, rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione per tutti coloro che utilizzando l’app, che si troveranno di fronte ad una novità incredibile ed ultra comoda. Di cosa si tratta?

Della possibilità di ricercare aziende e profili business direttamente dalla chat di Whatsapp, nello specifico da un menu presente nell’app, che si figurerà come una specie di elenco online. La sperimentazione è partita in diversi Paesi del mondo, come Colombia, Messico, Regno Unito e Indonesia: in Brasile, in più, si potrà direttamente acquistare un prodotto o un servizio selezionandolo su un catalogo presente nell’applicazione, un test che era stato già lanciato in India.

Una novità assoluta, che permetterà di fare acquisti in sicurezza, direttamente da Whatsapp, senza dover fare ricerche su internet o altri siti. “Lanciamo la possibilità di trovare un’azienda direttamente su Whatsapp per consentire alle persone di cercare le attività per categoria o per nome; in questo modo non dovranno più cercare il numero di telefono sui siti web o salvarlo tra i propri contatti“, è quanto ha dichiarato la società, come riporta Ansa. Società che ha proseguito sottolineando l’intento di permettere agli utenti di pagare comodamente dalla chat in modo sicuro, con carta di credito o di debito. “Questa esperienza di acquisto senza interruzioni farà la differenza per i consumatori e le aziende che desiderano acquistare e vendere su Whatsapp senza dover visitare un sito web, aprire un’altra app o pagare di persona”.

E tu, che ne pensi di questa possibile novità in arrivo sulla famosa app di messaggistica istantanea? Ti piacerebbe che questa funzione fosse confermata e arrivasse anche nel nostro Paese?