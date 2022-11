Un’idea pazzesca per addobbare il tuo albero di Natale in modo originale: lascerai tutti a bocca aperta

Un’idea pazzesca per addobbare il tuo albero di Natale in modo originale: lascerai a bocca aperta tutti coloro che entreranno in casa.

Ci siamo! Manca sempre meno all’inizio del periodo più magico dell’anno e c’è chi non ha resistito e ha già addobbato tutta la casa a tema natalizio. La maggior parte degli italiani, però, preferisce farlo per l’8 dicembre, il giorno dell’Immacolata, che segna in effetti l’inizio di tutte le feste. Se sei tra questi e cerchi idee per decorare il tuo albero in modo originale, sei nel posto giusto!

No, non andremo lontano dalla tradizione. Premesso che potrai scegliere qualsiasi colore per decorare il tuo abete, dal rosa all’arancione, oggi ti proponiamo un’idea sfiziosa ma allo stesso tempo classica, che non si discosta dall’idea del Natale e dai colori che, da sempre, ne sono il simbolo. Pronta a scoprire di cosa si tratta?

Albero di Natale 2022: un’idea semplice ma originale per decorarlo

Tra qualche giorno dovrai iniziare a decorare la tua casa per il Natale ma sei stanca dei soliti addobbi e non sai da dove partire per dare un tocco nuovo al tuo salotto? C’è una particolare fantasia che è perfetta per il periodo natalizio e che, forse, non hai mai pensato di utilizzare per gli addobbi del tuo albero. Di cosa parliamo?

Dell’inimitabile tartan! Il tessuto in lana, tipico del gonnellino scozzese, è sempre più di tendenza, anche per i capi di abbigliamento: una fantasia che sta spopolando sui blazer! Con lo sfondo rosso, però. questa trama diventa perfetta per il periodo di Natale e, quindi, per le decorazioni con cui abbellire casa nel mese di Dicembre. Una fantasia con cui puoi decorare praticamente tutto, dalla tavola al divano: puoi acquistare una tovaglia in tartan o creare dei piccoli alberelli per realizzare sfiziosi segnaposto. O, ancora, plaid e cuscini col classico stile tartan renderanno il tuo divano di casa super accogliente e natalizio! Ma passiamo al simbolo per eccellenza del nostro amato Natale, the Christmas tree! Anche l’albero di Natale può vestirsi di tartan e non avrai alcun problema ad abbinare questa fantasia con decorazioni che probabilmente avrai già in casa.

Alterna decorazioni in rosso o in bianco con fiocchi, fiori, mini alberelli o palline in tartan: per chi ama gli alberi ‘ricchi’ di addobbi, potrete anche avvolgere l’abete con un nastro tartan, non troppo grande, creando una spirale. Ma non è finita qui!

Non dimenticare un dettaglio fondamentale, che renderà tutto più armonioso: aggiungi dettagli in tartan sui pacchi regalo che appoggi sotto al tuo albero. Puoi scegliere di rivestirli con carta regalo in tartan o, in alternativa, aggiungere un fiocchetto o un dettaglio con questa inimitabile fantasia. Noi non vediamo l’ora di iniziare a decorare casa, e voi?