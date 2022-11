Il tuo smartphone tornerà come nuovo con questo trucchetto infallibile e semplicissimo; non potrete farne più a meno.

Lo utilizziamo praticamente tutti, a tutte le ore. No, non è un indovinello perché la soluzione sarebbe davvero scontata. Ormai la maggior parte di noi non può più fare a meno dello smartphone, che sia a casa, in giro con gli amici o per lavoro. In un’epoca sempre più digitale, lo smartphone è diventato uno strumento indispensabile, anche se l’uso eccessivo non è affatto un bene. Un uso continuo che, inevitabilmente, rende il cellulare uno degli oggetti più sporchi in assoluto.

Lo tocchiamo a tutte le ore del giorno, anche con le mani sporche, e lo poggiamo letteralmente ovunque; inoltre, capita che altre persone lo utilizzino, magari per leggere qualcosa o aiutarti a sbloccare una funzione. Insomma, anche se a volte lo sporco è invisibile, il tuo cellulare è un vero ricettacolo di germi e batteri e pulirlo con regolarità deve diventare una regola fondamentale. In molti si saranno chiesti, però, come fare per igienizzare il dispositivo senza rischiare di danneggiarlo in nessun modo? Ebbene, c’è un metodo velocissimo e super efficace, che potrai mettere in atto utilizzando un semplice prodotto che hai sicuramente a casa. Di cosa si tratta? Ti raccontiamo tutto.

Trucchetto furbissimo per la pulizia del tuo smartphone: tornerà come appena acquistato

Vuoi pulire il tuo smartphone ma temi di rovinarlo? Sei nel posto giusto! Con questo metodo di cui ti parliamo oggi, non solo igienizzerai il tuo cellulare, eliminando ogni residuo di sporco, ma rimuoverai anche quei fastidiosi graffi che rovinando la superficie dello schermo e il retro. Ti servirà semplicemente un prodotto che siamo certi avrai in casa perché lo utilizzi tutti i giorni, il dentifricio!

Proprio così, anche il dentifricio fa parte di quella vasta schiera di prodotti che presentano usi alternativi e, in questo caso, che diventano validi alleati per le pulizie. Come devi procedere per far tornare il tuo telefono come appena acquistato? Non dovrai fare altro che applicare una piccola quantità di dentifricio sullo schermo o sul retro del cellulare e procedere ‘massaggiando’ delicatamente la pasta sulla superficie con il polpastrello. Al termine di questa operazione non ti resta che rimuovere il prodotto con dischetti di cotone et voilà! Non solo il tuo cellulare sarà pulito, igienizzato e luccicante, ma saranno scomparsi anche i piccoli graffi e i fastidiosi difetti presenti sulle superfici del tuo dispositivo.

Un trucco velocissimo e facilmente realizzabile in casa: tra i ‘rimedi della donna’ più efficaci di sempre. E tu, cosa aspetti a provare? Il risultato ti sbalordirà e ti sembrerà di aver appena acquistato un cellulare nuovo dopo questo piccolo ‘esperimento’