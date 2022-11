Non ci crederai ma il Ketchup è fondamentale per pulire questi oggetti della tua casa; un rimedio veloce ed economico a cui non saprai rinunciare.

Probabilmente sapevi del sale, del bicarbonato di sodio, del limone o dell’aceto, ma in pochissimi sanno che anche il ketchup può trasformarsi in un validissimo alleato nelle tue pulizie di casa. Questa gustosissima salsa a base di pomodoro è ottima per dare sapore alle patatine fritte o a panini farciti, ma non solo: ti potrà risolvere anche un problema casalingo molto fastidioso.

Il ketchup, oltre ad essere super saporito, ti aiuta a pulire degli oggetti particolari, che avrai sicuramente in casa, e che con questo metodo velocissimo torneranno come nuovi: provare per credere!

Il Ketchup può aiutarti a pulire casa: sembra incredibile ma è super efficace

Quanto amiamo i cari e sempre efficaci ‘rimedi della nonna’? Si tratta di metodi che prevedono l’utilizzo di ingredienti assolutamente naturali per pulire o risolvere diversi problemi con cui ci troviamo a fare i conti tra le mura domestiche. Gli amanti del fai da te prediligono questi metodi perché, in questo modo, non devono ricorrere necessariamente a prodotti chimici, dannosi per l’ambiente e super aggressivi. Tra questi metodi alternativi, che in pochi conoscono, c’è anche quello che ha come protagonista il ketchup, una delle salse più saporite di sempre.

Se anche tu l’hai sempre e solo utilizzata per accompagnare le patatine fritte, scoprire questo ti rivoluzionerà la vita: il ketchup è utilissimo anche per le pulizie di casa e, nello specifico, di alcuni oggetti. Parliamo dell’argenteria, che tornerà come nuova grazie al potere lucidante di questa salsa. Come procedere?

Quello che dovrai fare è versare il ketchup in una ciotola ( grande a seconda degli oggetti che vorrai pulire) e immergere il vostro argento all’interno: che siano posate, gioielli o suppellettili, torneranno a brillare come se fossero nuovi. Con una spugnetta delicata, strofinate leggermente e, una volta soddisfatti, risciacquate con cura. Il risultato sarà ‘wow’ e il vostro argento sarà più luminoso e vivo che mai. Ma non è finita qui…

Questa salsa ‘magica’ si rivela efficace anche contro la ruggine: ti basterà lasciarla agire sulla superficie danneggiata per qualche minuto e poi risciacquare tutto. Importantissimo, sia in questo caso che nel caso dell’argento, è sciacquare bene al termine delle operazioni, per ottenere un risultato top, super brillante e super pulito.

Ultima chicca per chi possiede oggetti in rame, dalle pentole ai gioielli: anche in questo caso e con questo materiale, il ketchup si può rivelare un aiuto straordinario. Utilizza lo stesso procedimento della pulizia dell’argenteria e otterrai allo stesso modo un risultato stupefacente. Provare per credere: non potrai fare più a meno di questi infallibili trucchetti.