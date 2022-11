Puoi sbucciare l’aglio anche senza sporcarti le mani con questo metodo molto semplice che ti semplificherà la vita in cucina.

È uno degli ingredienti più utilizzati nella nostra cucina, perfetto per dare un sapore unico al sugo di pomodoro. Parliamo dell’aglio che, insieme alla cipolla, rappresenta un vero e proprio ‘jolly’ per gli chef e, in generale, gli amanti della cucina. È quel tocco in più per la pietanza, ma che fastidio sbucciarlo! Nonostante sia ottimo da consumare, è inevitabile ammettere che sbucciare l’aglio lascia una puzza decisamente sgradevole sulle mani.

Sgradevole ma, soprattutto, durevole: un odore che resiste, anche se laviamo ripetutamente le mani. C’è una soluzione a tutto questo? La risposta è sì e, come sempre, ve la spieghiamo subito. C’è un metodo, semplicissimo e davvero efficace, che vi permette di sbucciare l’aglio senza sporcarvi le mani, proprio perché non lo toccherete affatto con le mani! Come è possibile? Ecco cosa dovrete fare.

Sbucciare l’aglio senza sporcarsi le mani? Si può ed è semplicissimo

Aglio, che bontà! Un ingrediente capace di conferire un retrogusto unico alle tue pietanze: ti basterà tritarlo per ottenere un soffritto che renderà il tuo sugo più gustoso che mai. Non puoi fare a meno di utilizzarlo durante la preparazione delle tue ricette ma non sopporti l’odore che si attacca alle tue mani per ore e ore dopo averlo sbucciato? Sei nel posto giusto! Premesso che esistono dei metodi, super efficaci, per eliminare questo odore dalle mani con i classici rimedi della nonna e utilizzando ingredienti naturali che abbiamo in casa, oggi ti spieghiamo come fare per non sporcarti proprio mentre sei alle prese con questo gustoso alimento.

Il segreto? Ti basta inserire la testa di aglio intera in un barattolo in vetro ( di dimensione media o piccola, a seconda della quantità di aglio che ti serve), chiuderlo per bene con l’apposito coperchio, e successivamente agitare con forza. Sembrerà incredibile ma il risultato ti lascerà a bocca aperta: avrai l’aglio completamente pelato e l’unica cosa che dovrai fare è scartare via le bucce, prendendo i tuoi spicchi pronti all’uso. Un metodo velocissimo e super efficace, che ti permetterà di avere sempre l’aglio a portata di mano, senza dove fare i conti con il cattivo odore. Prima di inserire l’aglio nel barattolo pulitelo leggermente con le mani, nel caso fosse sporco di tetta: strofinate con delicatezza e poi iniziate il procedimento ‘magico’.

Aglio sempre pronto, senza utilizzare il coltello e senza sporcarsi le mani: un vero e proprio sogno! Provare per credere: siamo certi che non riuscirai a fare più a meno di questo trucchetto furbissimo, che ti risolverà uno dei problemi più fastidiosi in cucina.