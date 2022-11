Segui questi passaggi e lavare i giubbini in lavatrice non sarà più un problema: più facile a dirsi che a farsi

Vi siete mai chiesti come sia possibile lavare i giubbini in lavatrice senza troppi danni? Segui questi passaggi e sarà tutto più facile.

Con l’arrivo delle basse temperature e dei primi freddi, i vestiti estivi sono stati messi momentaneamente da parte per dare spazio non solo a piumoni e coperte, ma anche a giubbini, cappotti, sciarpe e cappelli. Anche voi, però, prima di indossarli volete dargli una rinfrescata? Siete proprio nell’articolo giusto! Di seguito, infatti, vi vogliamo raccontare come sia possibile lavare i giubbini senza recare loro troppi danni!

Così come i piumoni, su cui vi abbiamo recentemente svelato il metodo di lavaggio, anche i giubbini sono dei capi d’abbigliamento parecchio delicati, che necessitano di tutte le giuste accortezze per evitare che si rovinano. Quante volte, infatti, vi sarà capitato di lavarli in lavatrice, ma di tirarli fuori completamente rovinati? L’articolo di oggi è proprio destinato a voi!

Di seguito, infatti, vi spiegheremo cosa è necessario fare per lavare dei giubbini in lavatrice senza troppi danni. E vi assicuriamo che, se seguirete tutto alla lettera, vi risulterà essere un vero e proprio gioco da ragazzi. Siete pronti anche voi a saperne di più?

Come lavare i giubbini in lavatrice senza troppi danni: fai così e sarà tutto più facile

Se anche voi siete soliti lavare i giubbini in lavatrice, ma di ritrovarveli completamente rovinati, da adesso in poi siamo certi che non capiterà mai più. Di seguito, infatti, vi diremo tutto quello che è necessario fare per evitare che questi capi d’abbigliamento si rovinino durante il lavaggio. Sono davvero pochissime le accortezze da seguire, ma vi garantiamo che il risultato sarà davvero impressionante.

Non portate più i vostri giubbini in lavanderia quando ne avrete bisogno e, soprattutto, non abbiate paura di procedere al loro lavaggio direttamente da casa, siamo pronti a spiegarvi come sia possibile fare tutto questo senza troppi danni.

La prima cosa da fare per evitare troppi danni ai vostri giubbini è quella di chiudere eventuali cerniere. In questo modo, infatti, eviterete di gran lungo che il tessuto del capo d’abbigliamento possa essere rovinato durante il lavaggio;

Fatta questa prima raccomandazione, non ci resta che spiegarvi come procedere al lavaggio. Se il vostro giubbino non presenta tantissime macchie, potrete fare un ciclo di circa mezz’ora con detersivo e relativo ammorbidente. Se, invece, notate che le macchie da rimuovere sono parecchio, non vi resta che procedere con un lavaggio con un programma a bassa temperatura e centrifuga a velocità elevata.



Un vero e proprio gioco da ragazzi, non trovate? Da come potete vedere, si tratta di pochissimi passaggi, che – se seguiti con attenzione – vi risolveranno ogni problema.

Ci proverete anche voi?