Cosa fai quando lasci il cane in casa da solo? Forse non lo sai ma questa abitudine è sbagliata

Cosa fai quando lasci il cane in casa da solo? Forse non lo sai ma questa abitudine che hanno proprio tutti è sbagliata.

Chi ha un animale lo ama in un modo incontenibile e lo tratta come un figlio, un fratello o un amico. Molte persone hanno un cane in casa e gli offrono tutte le attenzioni di cui ha bisogno. Per i nostri amici a quattro zampe siamo in grado di dare di più rispetto alle persone stesse. Questo perchè non sono capaci di fare del male e hanno quel viso innocente che guardandoli viene soltanto una grande voglia di dargli tanti baci e migliaia di carezze.

Purtroppo, avendo tanti impegni divisi tra lavoro e famiglia non sempre possiamo dargli tutte le attenzioni che merita e soprattutto non sempre possiamo portarlo con noi. Quando andiamo a lavoro, per esempio, e non sappiamo a chi affidarlo, capita di lasciarlo solo qualche ora. Solitamente gli lasciamo cose da fare o anche una sorta di compagnia, come la tv accesa o la radio.

Pensiamo che in questo modo il nostro cucciolo si senta al sicuro e non provi quel senso di solitudine e distacco da noi. Purtroppo questa abitudine che hanno quasi tutte le persone è sbagliata: anche tu fai in questo modo? Bene, non farlo più: ti spieghiamo perchè è un errore anzi non è assolutamente salutare per il tuo cagnolino.

Che cosa fai quando lasci il cane da solo in casa? Forse non lo sai ma questa abitudine che hanno tutti è proprio sbagliata

Avere un cane significa avere delle responsabilità, significa dovergli dare tutto l’amore e le attenzioni che merita. Purtroppo non abbiamo il tempo solo per pensare ai nostri amici a quattro zampe ma in una giornata abbiamo tantissime cose da fare. Quando dobbiamo uscire di casa per lavorare o per altri impegni, non sempre possiamo portarlo con noi e l’unica soluzione è spesso quella di lasciarlo solo.

Abbiamo l’abitudine per farlo sentire in compagnia di accendere la tv o la radio. Pensiamo che sia giusto farlo ma in realtà non è così, questa abitudine è sbagliata: ti spieghiamo il motivo. La scienza infatti dice che lasciare la televisione accesa non è positivo ma può scatenare nell’animale reazioni forti, come il sorgere di ansie. Come riporta la Stampa, secondo quanto detto dalla genetista Camilli Chamone ‘la visione di un essere umano cattura un video a una frequenza di 60 hertz. Per un cane quella frequenza dovrebbe essere di 80 hertz’. Cosa significa? Vuol dire che il cane vede molte immagini insieme in modo veloce e questo può scatenare un’iperstimolazione del sistema nervoso centrale lasciandolo in una forte agitazione.

Quello che dobbiamo fare per far stare il nostro amico sereno durante la nostra assenza è di posizionare magari per casa dei piccoli snack in modo da stimolare l’olfatto.