Dicembre inizierà male per questo segno: un imprevisto gli renderà le giornate ‘amare’

Per questo segno zodiacale Dicembre inizierà davvero male: un brutto imprevisto gli renderà le giornate piuttosto ‘amare’.

Così come la fine di Novembre, che porterà momenti gioiosi e momenti tristi, anche Dicembre sarà parecchio contrastante. Stando a quanto si apprende dalle previsioni astrali di questo ultimo mese dell’anno, infatti, sembrerebbe che un segno zodiacale in particolare non se la passerà affatto bene nei prossimi giorni. Cosa gli succederà? Si dice che ci sarà un brutto imprevisto che gli renderà i primi giorni del mese decisamente ‘amare’.

Questo segno zodiacale sarà totalmente baciato dalla fortuna nel mese di Dicembre, ma quest’altro astro invece non se la passerà affatto bene. Certo, la fortuna sarà sempre dalla sua parte. E, soprattutto in previsioni delle feste natalizie e dei primi pensierini da comprare, i soldi non gli mancheranno affatto. Quello che, invece, gli darà parecchio filo da torcere sono alcune discussioni nate nell’ambito familiare che gli renderanno tutto più complicato.

Si può dire che con l’arrivo delle feste natalizie, Dicembre sia un po’ il mese della pace e serenità. Potrà esserlo per questo segno, che addirittura può pensare di mettere in cantiere un bel viaggio di coppia, ma non per quest’altro, che invece trascorrerà i primi giorni del mese in crisi! La sua pazienza verrà messa a dura prova ed alcune discussioni lo rattristeranno parecchio!

Brutto imprevisto a Dicembre per questo segno zodiacale: la sua pazienza verrà messa a dura prova!

Se pensavate di poter vivere un mese di Dicembre all’insegna della spensieratezza e serenità, vi sbagliavate di grosso. O, perlomeno, non sarà così per tutti i segni zodiacali. Le previsioni astrali dei prossimi giorni, infatti, ci dicono che un astro in particolare attraverserà un brutto momento, che lo metterà in serissima difficoltà. Certo, come dicevamo poco fa, i soldi non gli mancheranno e le sue finanze procederanno per il verso giusto. Come ripetuto in diversi nostri articoli, però, tante volte il danaro non è tutto. E questo segno zodiacale ce ne da davvero la conferma. Sia chiaro: non succederà assolutamente nulla di grave. Alcuni piccole discussioni in famiglia, però, potranno seriamente minare la sua serenità.

Qual è questo segno zodiacale che a Dicembre vivrà un momento buio? Ebbene, cari amici dello Scorpione, siete proprio voi i diretti interessati di queste nostre parole. Novembre è stato fortunatissimo per voi e si è concluso ulteriormente meglio, ma Dicembre non sarà di questo stesso avviso. La vostra serenità, come detto fino a poco fa, sarà messa a dura prova e il vostro umore, purtroppo, non sarà affatto dei migliori. Se passerà? Assolutamente si! Siete un carattere molto forte e nulla vi abbatte! Non possiamo, però, nascondervi che queste incomprensioni vi daranno parecchio filo da torcere.

Tenete duro, cari amici dello Scorpione, verranno sicuramente dei tempi migliori.