A quali elettrodomestici hanno rinunciato gli italiani a causa del caro energia

Sapete quali sono gli elettrodomestici a cui hanno rinunciato gli italiani per via del caro energia? Non lo immaginereste mai.

Quelli che stiamo vivendo in questi ultimi anni sono dei tempi davvero difficili. Oltre all’emergenza Coronavirus, che continua ad essere una costante nelle nostre vite ancora adesso, tutti gli italiani stanno affrontando un altro nemico: il rincaro bollette! Ultimamente, infatti, il pagamento delle utenze è diventato un vero e proprio lusso. E tante famiglie, soprattutto quello più bisognose, sono in evidente difficoltà per tentare di sopperire a queste spese.

Se il rincaro bollette non si arresta, purtroppo da qualche parte si deve risparmiare. Diverse famiglie italiane, come dicevamo poco fa, non riescono ad arrivare a fine mese. E, per evitare di ricorrere in sanzioni o spiacevolissimi imprevisti, sono costrette a fare un taglio drastico all’uso degli elettrodomestici. È proprio questo che si evince dal rapporto ‘Gli italiani e il cibo nelle crisi e oltre’, censito dal Coldiretti/Censis, che ha lasciato un po’ tutti senza parole.

Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che la maggior parte delle famiglie italiane, soprattutto quelle che ne hanno più bisogno, sono state costrette a rinunciare a diversi elettrodomestici per evitare una bolletta alle stelle. Siete curiosi di sapere quali sono?

Quali sono gli elettrodomestici a cui le famiglie hanno rinunciato per evitare bollette salatissime

Il risultato che è uscito fuori dal rapporto della Coldiretti/Censis presentato per il XX Forum Internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione non è assolutamente piacevole. Si è scoperto, infatti, che la maggior parte delle famiglie bisognose hanno dovuto fare i conti con la realtà del rincaro bollette ed hanno dovuto rinunciare ad alcuni elettrodomestici. Più del 50%, infatti, ha completamente ridotto o, addirittura, eliminato l’utilizzo del forno in cucina e dei fornelli a gas. Una percentuale, da come si può chiaramente comprendere, decisamente elevata. Purtroppo, però, le ‘amare’ sorprese non sono affatto finite qui.

Tra gli altri elettrodomestici a cui hanno rinunciato le famiglie italiane, ritroviamo anche il ferro da stiro, l’asciugacapelli e la lavatrice. Infine, dal rapporto si evince anche una percentuale piuttosto alta di coloro che fanno a meno addirittura dell’aspirapolvere, di termosifoni e stufe elettriche.

Ci sono soluzioni?

Appurato che non sappiamo quando questo rincaro bollette si arresterà, non ci resta che darvi qualche piccola soluzione a questo ‘taglio’ dell’uso degli elettrodomestici. Se, ad esempio, non volete accendere i termosifoni ma non potete assolutamente rinunciare ad una casa calda, non vi resta che mettere in pratica questa soluzione che vi abbiamo recentemente raccontato. Oltre ad avere un ambiente riscaldato, infatti, risparmierete anche tantissimi soldi sulla bolletta.

Rinunciare, infine, alla lavastoviglie non sarà affatto un problema. Se anche voi l’avete in casa, ma siete costretti a non usarla per evitare sprechi ed aumenti della bolletta, lavati i piatti a mano. Fate attenzione, però, a queste piccole accortezze! Se le seguirete per filo e per segno, infatti, non solo risparmierete sul gas, ma anche sull’acqua e sull’acquisto del detersivo. Insomma, davvero grandioso!

Sono davvero dei tempi duri, ma ci auguriamo che ne riusciremo ad uscire il più presto possibile. Teniamo duro!