Hai i capelli sporchi e non hai tempo di fare lo shampoo? Se usi questo sulla chioma nessuno lo noterà

Hai i capelli sporchi e non hai tempo di fare lo shampoo? Abbiamo la soluzione che fa per te, se usi questo sulla chioma nessuno lo noterà.

Non sempre abbiamo tantissimo tempo a disposizione per fare tutto quello che vogliamo. Capita che ci organizziamo, facciamo una lista delle cose da fare in un giorno o in una intera settimana e alla fine non riusciamo a portare a termine tutti gli impegni. C’è chi si divide tra lavoro e famiglia, chi tra scuola e lavoro, chi è impegnato tutto il giorno professionalmente e chi all’università, chi invece si dedica completamente alla famiglia.

Non abbiamo spesso il tempo nemmeno di pensare a noi stessi. Molte volte da settimane vogliamo andare dal parrucchiere a fare una piega che ci piace tanto e non sappiamo dove mettere l’appuntamento. La vita è piena di imprevisti e spesso succede anche che all’ultimo quell’inconveniente ti cambia la giornata. Chi lavora e ha figli ha difficoltà anche a fare uno shampoo. Quando dobbiamo uscire e non abbiamo il tempo di sistemare i capelli solitamente scegliamo di legarli in modo da non far notare che siano sporchi.

Conoscerete sicuramente tantissime pettinature adatte per questi momenti, ma sapete che potete anche non rinunciare a farvi una piega sciolta con un semplice trucchetto? Con questo ‘metodo’ i vostri capelli sporchi non si noteranno e potrete uscire tranquillamente di casa senza il ‘timore’ che qualcuno possa accorgersene.

Il tempo che abbiamo a disposizione non ci basta mai e spesso non riusciamo a portare a termine tutti gli impegni.

Abbiamo per voi la soluzione che vi permetterà di uscire anche con i capelli non lavati e quindi un po’ sporchi, ma gli altri non lo noteranno. Tutti avranno in casa nella trousse della cipria. Questa serve per il viso e viene usata dopo aver messo il fondotinta e il correttore. Ebbene, forse non lo immaginate ma è utile anche per nascondere i capelli sporchi: in che modo vi chiederete?

Può essere usata come shampoo secco. Dovete applicarla sulla chioma in piccole dosi, precisamente all’attaccatura dei capelli. La cipria assorbirà il sebo in eccesso. In questo modo potrete uscire tranquillamente e nessuno si renderà conto che avete i capelli un po’ sporchi. Potete usare sia quella colorata sia quella trasparente: in ogni caso avrete l’effetto che avete sempre desiderato!