Partono per gli Stati Uniti e lasciano il figlio di due anni in casa da solo: si sono giustificati così

Siamo certi che anche a voi questa storia non è affatto sconosciuta e parecchio familiare. Se, però, fino a questo momento pensavamo che una cosa del genere potesse accadere solo nei film, da adesso abbiamo cambiato idea. Sul web, infatti, è apparsa una storia che mette davvero i brividi. E che, com’è giusto che sia, ha fatto il giro in un vero e proprio batter baleno. Due giovani genitori sono stati arrestati per aver fatto un viaggio a New York ed aver lasciato il loro bambino di appena due anni da solo a casa.

A dare l’allarme di qualcosa di sospetto, è stato proprio il vicino di casa di questa famiglia. Subito dopo la telefonata in centrale, la polizia si è presentata sul posto ed ha trovato un bambino completamente abbandonato a se stesso. La domanda che, però, tutti ci facciamo è: perché lo hanno lasciato da solo? Il motivo di questi genitori vi lascerà davvero senza parole.

Come dicevamo, a lanciare l’allarme della presenza di un minore da solo in casa è stata una persona vicina alla famiglia. Resosi conto di quanto stesse accadendo a pochi metri da lui, l’uomo ha voluto chiamare la polizia, che – quando è arrivata sul posto – ha trovato il bambino addormentato sul divano. Fortunatamente, non è successo nulla di grave e il piccolo non era affatto in pericolo, ma l’arresto è stato del tutto inevitabile. Seppure non ci troviamo in Italia, infatti, questo gesto è stato definito ugualmente dalle autorità come abbandono dei minore e, per questo, giustamente condannabile.

Cosa ha spinto, però, questi due genitori a lasciare tutto e a partire per New York da soli? Questo non lo sappiamo, ma quando sono stati rintracciati dalle autorità i due si sono giustificati dicendo che era un viaggio breve e che non erano poi così distanti.

