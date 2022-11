Più di 2000 euro! Questo bonus farà comodo a molti italiani: ecco come richiederlo

Più di 200 euro potrebbero arrivare! Questo bonus farà comodo a molti italiani: ecco di cosa si tratta e come richiederlo, è molto semplice.

L’Italia, ma anche molti altri paesi europei e non, è stata travolta da una crisi senza precedenti. Crisi che ha colpito in pieno le famiglie. Il gas e l’energia hanno subito un aumento del prezzo. Ci siamo trovati a far fronte a bollette altissime e in aggiunta, non bisogna dimenticare, i prezzi dei prodotti alimentari. Oggi fare la spesa come la facevamo tempo fa non è più possibile. In un nostro articolo, vi abbiamo parlato dell’inchiesta fatta dal sito Altroconsumo.

Dopo aver analizzato milioni di prezzi confrontandoli tra moltissimi supermercati, l’inchiesta ha portato a buoni risultati: è possibile risparmiare comprando nei punti vendita giusti. Secondo il sito sopra citato si risparmia ad Adin ed Eurospin. Una famiglia di 4 persone potrebbe spendere circa 3350 euro in meno l’anno, comprando in questi negozi. Questa scelta è utile per far fronte alle difficoltà economiche. Anche il Governo sta tentando di dare sostegno alle famiglie con l’erogazione di diversi bonus.

Nelle ultime ore si è parlato di un bonus bollette che andrebbe ad aiutare in casa contro il rincaro dei prezzi del gas e dell’energia. Ma a quanto pare l’Esecutivo di Giorgia Meloni ha parlato di un nuovo contributo la cui cifra potrebbe toccare i 2000 mila euro: vediamo di che cosa si tratta e a chi spetta.

Più di 2000 euro! Il bonus che arriva a molti italiani: ecco come richiederlo

Il Governo italiano ha erogato dall’inizio dell’anno molti bonus. Molti lavoratori hanno avuto la possibilità di fare domande mentre per molti altri non è stato possibile dato che non rispettavano specifici criteri. A quanto pare potrebbe arrivare per molti italiani un nuovo bonus: si tratta di un aiuto per il collegamento internet.

Dopo il bonus bollette che ha subito un’importante modifica, il tetto della soglia Isee da rispettare prima era di 12 mila euro, adesso è stata messa a 15 mila, i cittadini possono fare richiesta per quello di internet. Questo contributo andrebbe però a chi è titolare di una rete internet ultraveloce. Possono richiederlo tutti i titolari di Partita IVA che svolgono in proprio o in forma associata una professione intellettuale e le piccole e medie imprese.

La richiesta può essere presentata entro il 15 dicembre e deve essere inviata all’operatore con il quale si è stretto il contratto. Questo sarebbe uno sconto sul prezzo a chi ha un abbonamento internet. Il contributo potrebbe arrivare fino a 2000, naturalmente dipende dal tipo di contratto che si è allacciato e da alcuni criteri da prendere in considerazione. Al momento la data di scadenza è fissata per la metà del mese di dicembre ma potrebbe anche essere fatta un’ulteriore proroga.