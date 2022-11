Su Whatsapp non ci capisci niente? Arriva la funzione che fa ordine tra i tuoi messaggi

Su Whatsapp non ci capisci niente? Adesso c’è una vera e propria svolta, sta per arrivare la funzione che fa ordine tra i tuoi messaggi.

Whatsapp è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo e la più diffusa in assoluto. Questa da quando è stata creata è stata la svolta per tutta la popolazione: ha accorciato le distanze stravolgendo il modo di comunicare di ognuno di noi. Attraverso questa app è possibile interagire con tante persone attraverso l’invio di messaggi, note vocali, video, immagini, documenti e interi file.

Se prima avevamo grandi difficoltà a parlare con coloro che vivevano, per esempio, dall’altra parte del mondo, grazie a questa applicazione la lontananza non è più un problema. Infatti prima della creazione di questa messaggistica c’erano altri metodi non così veloci ed efficaci e soprattutto non a titolo gratuito, che ci permettevano di interagire con soggetti lontani. Da quando c’è sono state tante le novità apportate. L’ultima, per esempio, riguarda l’introduzione di sondaggi tramite chat. Negli ultimi giorni si è parlato anche di una nuova funzione che ancora deve andare in porto.

Si tratta della possibilità di ricercare aziende e profili business direttamente dalla chat, nello specifico da un menu presente nell’app che si figurerà come una specie di elenco online. In attesa che questa nuova funzione venga messa in atto, vi parliamo di un’altra che dovrebbe arrivare che sarà molto utile: finalmente per chi ha difficoltà nell’usare l’applicazione arriva una funzione che riuscirà a fare ordine.

Da quando Whatsapp è stato creato c’è stata una vera e propria svolta. In questi anni non sono mancate le novità che lo hanno ampiamente rivoluzionato. Questa applicazione di messaggistica istantanea è usata in tutto il mondo e collega, appunto, le persone da ogni zona. In questi anni il sistema ha generato nuove funzioni. Alcune ne hanno facilitato l’utilizzo, altre hanno avanzato nuove modalità e altre ancora ne arriveranno.

Negli ultimi giorni Meta ha annunciato un’altra novità che riguarda le conversazioni all’interno dei gruppi. Molte volte proprio in queste chat di gruppo si crea disordine e caos. Ed ecco che l’applicazione ha deciso di fare ordine avviando una nuova funzionalità. Questa consiste nel riunire all’interno della conversazione tra più persone dei sottogruppi sotto una tematica principale, in modo da potersi scambiare pensieri e opinioni a vicenda su quella determinata tematica.

Quindi all’interno di questi sottogruppi è possibile discutere di un tema che accomuna gli utenti. Questa funzionalità aprirà nuove porte anche in campo professionale, ed è rivolta pure alle piccole e grandi aziende. Una nuova funzione che potrebbe rivoluzionare ancora più Whatsapp.