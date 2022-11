Bonus 2023, arriva un’ottima notizia per chi ha figli gemelli: un aiuto importante che farà tirare un sospiro di sollievo a molte famiglie.

Manca poco più di un mese al termine del 2022 e, per il nuovo anno, tantissimi italiani si augurano di vivere un periodo migliore dal punto di vista economico. Rincaro prezzi e bollette alle stelle hanno messo in ginocchio la gran parte delle famiglie italiane, per la quale è diventato complicato anche fare la spesa al supermercato. Proprio per le famiglie, però, è in arrivo una importante novità.

Un aiuto economico destinato ai nuclei familiari e, in particolare, a quelli in cui sono presenti figli gemelli. In questo caso, il bonus destinato alle famiglie sarà ancora più consistente. Scopriamo tutte le novità introdotte dalla nuova manovra del Governo, la prima con Giorgia Meloni premier.

Bonus 2023, in arrivo un importante novità per i nuclei familiari con figli gemelli

La prima manovra del Governo Meloni ha dimostrato di mettere la famiglia e la natalità tra i punti principali del progetto. E, per la famiglia, il governo ha non solo confermato alcuni vecchi bonus, ma anche introdotto dei nuovi. Partiamo dall‘assegno unico, che nel 2022 ha raggiunto un importo massimo di 175 euro. Ebbene, qualcosa cambierà a partire dall’anno nuovo.

Nel dettaglio, avremo una maggiorazione del 50% sull’assegno per il primo anno di vita de bambino e una maggiorazione del 50% sull’assegno per le famiglie numerose, quelle composte cioè da tre o più figli. Un aumento, quello per le famiglie numerose, che si aggiungerà all’importo percepito per tre anni: ben 100 euro in più in tasca. Ma non è finita qui.

Come abbiamo annunciato, ci saranno importanti novità anche per le famiglie con figli gemelli. Di cosa parliamo? Di un bonus speciale, dal valore di 100 euro, fino ai tre anni di vita dei gemelli. Una mano che il governo vuole tendere ai genitori che si ritrovano a spendere tantissimi soldi, raddoppiati per due, soprattutto nei primi anni di vita. Una misura importante, che farà senz’altro tirare un sospiro di sollievo alle famiglie che hanno sì ricevuto un enorme gioia accogliendo due bebé, ma che si ritrovano ad affrontare spese decisamente cospicue. E, se la famiglia non super i 15 mila euro di Isee, c’è un’altra opportunità da afferrare al volo.

Oltre alla conferma dei bonus social per le forniture di energia elettrica e gas, sarà inserita la Carta risparmio spesa, che affiancherà la Carta acquisti. Non si conoscono i dettagli del nuovo indennizzo, ma la carta sarà senza dubbio destinata alle famiglie in particolare difficoltà e conterrà una somma da spendere per acquistare cibo e beni di prima necessità. Non ci resta che attendere per avere ulteriori notizie su tutti i bonus in arrivo nel 2023.